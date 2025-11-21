Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
¿Cómo ha sido el retorno del contingente español tras seis meses de misión en el sur del Líbano?
La Brigada “Canarias” XVI ya está de vuelta en casa. La segunda rotación del contingente BRILIB XLIII, desplegado durante los últimos seis meses en el sur del Líbano como parte de la misión de Naciones Unidas, aterrizó este 20 de noviembre en el aeropuerto de Gran Canaria, donde familiares, compañeros y autoridades militares les ofrecieron una calurosa bienvenida.
A las 20:00 horas de este jueves, los militares finalizaron oficialmente su servicio en zona de operaciones, poniendo punto y final a una etapa marcada por la responsabilidad, la disciplina y la cooperación internacional. La representación militar que acudió a recibirlos destacó la importancia del trabajo desarrollado por el contingente en un contexto estratégico crucial para la estabilidad del área.
El capitán Sancho, visiblemente emocionado, subrayó la relevancia de la experiencia vivida en territorio libanés:
“Ha sido un orgullo poder representar al Ejército español y a las Naciones Unidas en una misión de tanta relevancia”, afirmó. También destacó el mayor reto personal del despliegue: “Lo más exigente es sin duda estar lejos de la familia durante seis meses”.
El oficial expresó su deseo de volver a la normalidad junto a sus seres queridos: “Tengo ganas de reencontrarme con mi pareja y con mi familia, para disfrutar y aprovechar este merecido tiempo de descanso”.
Una misión clave para la estabilidad en Oriente Próximo
La Brigada “Canarias” XVI, bajo el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ha liderado el contingente BRILIB XLIII, continuando la labor iniciada por despliegues anteriores. Su cometido principal ha sido supervisar el cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU, un pilar esencial para mantener la estabilidad en la región.
Esta resolución establece, entre otros puntos, la vigilancia y control de la zona situada entre el río Litani y la Blue Line, la línea virtual que delimita la separación entre Líbano e Israel. En este marco, los militares españoles han trabajado codo con codo con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para reforzar la seguridad, apoyar tareas de monitorización y contribuir a un entorno más estable para la población civil.
La importancia del despliegue español en Líbano
El Ejército español mantiene presencia continua en Líbano desde 2006 dentro de la misión UNIFIL, considerada una de las operaciones internacionales más relevantes para España por su impacto estratégico y humanitario. La aportación del contingente BRILIB XLIII se suma así a casi dos décadas de cooperación activa en la región.
Con su regreso, los miembros de la Brigada “Canarias” XVI culminan un ciclo de trabajo que reafirma el compromiso español con la paz y la seguridad internacional, al tiempo que se preparan para una nueva etapa de descanso, recuperación y vida familiar tras meses de dedicación absoluta al servicio.
