La Aemet anuncia viento fuerte, oleaje elevado y calima en Canarias: así cambiará el tiempo en cada isla
El archipiélago afronta un fin de semana marcado por mala mar, polvo sahariano en aumento y lluvias destacadas en La Palma
La Aemet y la Dirección General de Emergencias mantienen para este sábado una prealerta por fenómenos costeros adversos en todo el archipiélago, con oleaje de 2 a 3 metros, viento del nordeste de fuerza 4 a 6 y mar de fondo del norte de hasta 2 metros. Las zonas más afectadas serán las costas norte y oeste de La Palma, El HierroFuerteventura y Lanzarote, además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
A partir de las 21.00 horas, Canarias sumará una prealerta por calima, con concentraciones de polvo en suspensión en aumento. El domingo se prevén valores de 50–200 µg/m³ en las islas occidentales y superiores a 200 µg/m³ en las orientales, reduciendo la visibilidad y afectando especialmente a personas con problemas respiratorios.
En cuanto a la predicción, la Aemet señala calima en las islas orientales, intervalos nubosos en el norte y lluvias ocasionales en las vertientes este de las islas occidentales. La Palma concentrará las precipitaciones más significativas, con acumulados de más de 60 litros en 12 horas en medianías del este.
El viento soplará del nordeste, con intervalos fuertes en vertientes expuestas, brisas en el suroeste y componente este en cumbres. En el mar habrá marejada a fuerte marejada y mar de fondo creciente.
Cómo estará el tiempo en cada isla
- Lanzarote: cielos poco nubosos, calima ligera y viento moderado con rachas fuertes.
- Fuerteventura: nubes bajas a primeras horas, calima y máximas en ligero ascenso.
- Gran Canaria: nubosidad en el norte y nordeste con lluvias ocasionales; calima por la tarde.
- Tenerife: nubes y lluvias débiles en el norte y este; intervalos en el sur.
- La Gomera: nubes en el norte con posibles lluvias, girando el viento a este-sudeste por la tarde.
- La Palma: lluvia persistente en la vertiente este y rachas muy fuertes en cumbres.
- El Hierro: cielos nubosos en el norte y lluvias ocasionales en medianías.
