La Aemet avisa de altas concentraciones de calima en Canarias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que este domingo, 23 de noviembre, se esperan altas concentraciones de polvo en superficie en las islas orientales y, al final de la tarde, en Tenerife. De hecho, estas islas estarán en aviso amarillo por este motivo.

En el este de las islas occidentales, habrá cielos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas especialmente en las islas orientales.

Viento moderado de componente este, siendo del sureste en cumbres con intervalos de fuerte. No se descartan rachas localmente muy fuertes en cumbres de La Palma y Tenerife, así como en vertientes oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia de Las Palmas recogida por la agencia EFE:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente desde media mañana hasta la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado. Máximas en ascenso moderado, especialmente en vertientes norte y oeste. Viento moderado con intervalos de fuerte de componente este, predominando el sudeste durante las horas centrales. No se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente oeste, principalmente en horas centrales y al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 19 26

Puerto del Carmen en una día con calima en Lanzarote / .

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente desde media mañana hasta la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado. Máximas en ascenso moderado, especialmente en zonas de interior y de la vertiente oeste. Viento moderado del este con intervalos de fuerte, especialmente en la vertiente oeste al mediodía cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 19 25

Mapa del tiempo. / Meteored

Cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde. Aviso amarillo por calima con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado, especialmente en cumbres y vertiente norte, donde puede llegar a ser localmente notable. Viento moderado de componente este, con intervalos de fuerte en extremos sur y norte. En medianías y zonas altas predominará el sudeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 26