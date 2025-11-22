Agua del Chorro al revés

En la vida puedes planificar lo que te va a ocurrir y pelear por esos objetivos; pero también puedes ir trabajando por impulsos que luego generan etapas que son objetivos en sí mismas. Seguro que me explico fatal, pero la historia de Agua del Chorro sirve como ejemplo de la segunda idea. «Ninguno de nosotros pensó demasiado en cómo enfocar el proyecto a largo plazo, simplemente queríamos disfrutar de interpretar los temas en directo e ir viendo cómo funcionaban y cuál era nuestra sensación de cara al público. Lo cierto es que hubo un momento en el que sin darnos cuenta, estábamos haciendo bastantes directos, casi sin tener material audiovisual en ninguna plataforma más que dos o tres singles que habíamos grabado que además, se correspondían con canciones cuyo estilo está más enfocado en la onda musical que hemos consolidado actualmente», explica Aidán Febles, voz y guitarra.

Agua del Chorro tiene esa cosa de sobre la marcha y ya si eso vamos viendo. Aidán relata la por ahora breve historia del grupo: «Yo formé parte de varios grupos antes de conformar la banda y al mismo tiempo mantenía mi proyecto en solitario como cantautor. En el caso de Isi Díaz (cantante), también estaba relacionado con la música a través del rap compartiendo canciones y colaboraciones con su grupo de rap y otros artistas locales. La historia de la banda comienza cuando Isi y yo nos conocemos y empezamos a hacer música juntos, por puro placer, sin ninguna idea preconcebida». Comparten alguna canción, tienen su impacto, les llaman para tocar en Los Realejos y ahí empiezan a montar banda. Y así hasta la configuración actual, con Isi, Aidán, más Dani Hdez (bajo), Gabriel Martín (guitarra solista), Hugo García (baterista), Isaac de Ara (congas y percusión menor) y Oscar Tiraida (teclados).

En pocos años no paran de dar conciertos con un estilo jovial, cercano, playero, divertido y muy canario. Cada vez con más cariño de la gente, con directos desenfadados y pegadizos, Agua del Chorro plantea el mundo al revés: ahora que nos conocen, es el momento del disco. Así nace el recién editado La destiladera. «Decidimos que debíamos agrupar unas cuantas canciones que nos acompañaron desde el origen para homenajear, precisamente, esos inicios, que fueron el primer paso en este camino. Si lo piensas, hemos hecho prácticamente lo contrario que cualquier banda o artista: primero nos centramos en trabajar el directo y luego nos metimos en el estudio, por lo que había una especie de desajuste entre el material que teníamos en redes y las canciones que mostrábamos en directo». Todo se resume en una frase: «La edición del disco ha sido el casillero de salida». Pues menudo arranque el de Agua del Chorro.