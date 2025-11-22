La confluencia de la izquierda canaria inicia su andadura entre recelos

Las fuerzas políticas canarias a la izquierda del PSOE ya han iniciado los contactos para una confluencia electoral con el objetivo de concurrir en una plataforma común a las elecciones generales, pero también a las autonómicas y municipales de 2027. La ruptura interna de Nueva Canarias (NC) y el nacimiento de Municipalistas Primero Canarias ha acelerado este proceso ante la negativa de la dirección de los canaristas a unirse en un acuerdo electoral con sus exaliados y con Coalición Canaria (CC). El último congreso de NC en julio introdujo en sus estatutos la definición de la organización como «nacionalista y de izquierda» y la dirección ha decidido contactar con formaciones de izquierda tanto canarias como estatales para intentar alcanzar una confluencia que haga frente al auge de la ultraderecha. Sin embargo, detrás de este argumento se encuentra también el empeño de la formación de confrontar con CC y Municipalistas, a los que consideran a la derecha del espectro político nacionalista.

Hace unos días se produjo una toma de contacto en un encuentro al que acudieron representantes de NC, Podemos, Sí se Puede, Izquierda Unida Canaria (IUC), Sumar, Iniciativa por la Gomera y Lanzarote en pie. La iniciativa se tomó ante la premura que están poniendo sobre la mesa NC y Podemos por un posible adelanto electoral de los comicios generales, ante la situación cada vez más inestable del Gobierno de Pedro Sánchez. La reunión sirvió para iniciar un cauce de diálogo y entendimiento de las fuerzas a la izquierda del PSOE y la posibilidad de iniciar acciones conjuntas con el fin de visibilizar una opción sólida para aglutinar los votos diseminados de la izquierda canaria.

Crisis en Sumar

Sin embargo el inicio de este camino ha empezado con grietas y las desconfianzas seculares de la izquierda. Uno de los primeros afectados por esta situación es Sumar, que el pasado mes de febrero dio a conocer su constitución provisional en Canarias con dos coordinadores –Jacinto Ortega y Mila Hormiga–, exdirigentes de Podemos y que eran los encargados de articular la formación en las Islas. Nueve meses después ni Ortega ni Hormiga continúan como coordinadores ante las diferencias existentes sobre la viabilidad de ir en una confluencia de fuerzas de izquierda con NC, ya que hay sectores que ven con cierta desconfianza a la formación canarista como para pilotar este proceso cuando hasta hace poco iba por otros derroteros ideológicos.

Esta crisis interna en Sumar cuando apenas ha echado a andar ha supuesto un cambio en las personas que están llevando las riendas de la formación en Canarias. La dirección nacional ha pospuesto la asamblea constituyente de la organización en las Islas para febrero, cuando estaba previsto que se celebrase este mes de noviembre. Eso no ha sido óbice para que Sumar esté participando en los contactos que se han establecido para la posible confluencia de la izquierda canaria. Una de las personas que está ahora participando más activamente en Sumar es Marisol Collado, que ha estado en cargos públicos en el Ayuntamiento de Arucas y en el Gobierno canario y que fue dirigente de NC en el municipio norteño hace más de una década. Tras la salida de Hormiga y Ortega, Collado y otros dirigentes han asumido la representación de Sumar y, de hecho, asistieron ayer en representación de las Islas a la asamblea celebrada por el Movimiento Sumar en Madrid.

Hay sectores que quieren ir con pies de plomo ante las sucesivas experiencias frustradas en el pasado de unir al ámbito político de la izquierda canaria. Los recelos, desconfianzas y personalismos siguen haciendo mella y, de hecho, el intento de sacar un comunicado conjunto tras la última reunión se ha pospuesto porque algunas de las organizaciones quieren ralentizar la premura que quiere imponer NC para evitar que vuelva a frustrarse un proyecto de estas características.

Drago, al margen

En estos contactos que se vienen manteniendo no está participando Drago Canarias, la formación fundada por el exdiputado y exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez. Tras el portazo que dio en la formación morada, Rodríguez impulsó Drago y en los primeros compases de la organización estrechó lazos con Sumar y la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz. Sin embargo, esta confluencia fue breve y en la actualidad este partido, asentado sobre todo en Tenerife, no ha querido participar en este proceso de confluencia pese a los esfuerzos de NC por integrarlos. Las prisas no son buenas consejeras y todavía es reciente la bronca interna en Podemos que acabó con el que fuera flamante diputado en el Congreso fuera del partido fundado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre otros.

Este proceso está pilotado por NC y Podemos, antiguos aliados en el pacto de las flores y cuyos principales dirigentes compartieron cuatro años de gobierno. El interés de canaristas y podemitas radica en contar con la movilización del voto de izquierda para contar con representación en el Parlamento y en las principales instituciones, así como en el Congreso y Senado. También Izquierda Unida va en la línea de cosechar el máximo número de alianzas de izquierdas en todos el país y, de hecho, su coordinador general Antonio Maíllo estuvo recientemente en Canarias y así lo dejó dicho. Otras formaciones como Sí se Puede, Lanzarote en pie o Iniciativa por La Gomera tienen más fuerza en sus respectivas islas, sobre todo las dos últimas que han ido creciendo cada vez más como alternativa a la hegemonía de los partidos mayoritarios.

NC está movilizando a sus militantes y simpatizantes tras los últimos acontecimientos relacionados con la condena al fiscal general del Estado. Es esta ansiedad por salir del espectro nacionalista de CC y Municipalistas la que está generando cierta desconfianza en algunos ámbitos de la izquierda.