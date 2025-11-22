La internacionalización, un paso estratégico para las pymes

La internacionalización «ya no es una opción para las pymes canarias: es una necesidad estratégica para competir en un mundo cada vez más global, digital y exigente».

Esta es una de las conclusiones centrales del foro ‘Internacionalización – Pymes en expansión: crecer en nuevos mercados’, organizado por BBVA y celebrado en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El encuentro fue moderado por José Manuel Martín Serrano, director de Zona de Las Palmas de Gran Canaria de BBVA, y reunió a tres voces clave para comprender el salto internacional desde diferentes prismas: Lorenzo Caballero, director de Pymes de BBVA en Canarias; Maica Amador, CEO de Sparkling Tech Solutions; y Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

José Manuel Martín Serrano abrió el diálogo con un mensaje claro: el mercado interior, tanto el español como el canario, «muchas veces se queda pequeño» para las pymes que quieren crecer a medio y largo plazo. Expuso que la internacionalización es una vía directa para garantizar competitividad, diversificar riesgos y abrir nuevas fuentes de ingresos, pero advirtió que el camino no está exento de obstáculos.

Al respecto, el director de Pymes de BBVA en Canarias, Lorenzo Caballero, situó la internacionalización como un paso determinante para cualquier pequeña o mediana empresa que aspire a crecer. «Internacionalizarse es una de las decisiones más importantes en la vida de una empresa», afirmó.

Recordó que operar en varios mercados permite acceder a más clientes, generar nuevas fuentes de ingresos, amortiguar crisis localizadas y mejorar la productividad al tener acceso a proveedores internacionales.

Compromiso de la entidad financiera

Caballero aportó cifras que evidencian el compromiso del banco con la expansión exterior de las pymes: BBVA ha apoyado este año a más de 128.000 empresas en España, y en Canarias a cerca de 5.900, un 7,89% más que el año anterior.

«Es un proceso exigente, pero también una oportunidad enorme para crecer y hacerse más resiliente», señaló.

Sobre las barreras, subrayó la importancia de estudiar cada mercado: país de destino, canales de distribución, fijación de precios y posibles riesgos geopolíticos o regulatorios. Destacó que BBVA acompaña en cada momento y, como banco global presente en más de 25 países, tiene la capacidad para financiar, innovar y ofrecer soluciones diferenciales.

Lorenzo Caballero dedicó una parte de su intervención a la innovación, un ámbito donde el banco ha invertido más de 1.100 millones de euros en 2024. Explicó que la tecnología permite que una pyme opere con la agilidad de una gran empresa.

Detalló las principales herramientas del banco, como las APIs de BBVA, que permiten a las empresas integrar pagos, remesas de confirming y gestión de divisas; BBVA Pivot, una plataforma global que permite operar desde una sola web en 15 países; o herramientas digitales gratuitas con informes de mercado, buscadores de clientes y calculadoras de costes de exportación.

Caballero recordó que BBVA apoyó en 2024 operaciones internacionales por casi 32.000 millones de euros, el doble que hace cuatro años. Su mensaje fue claro y contundente: «La internacionalización no es una opción: es una necesidad. Y BBVA está preparado para acompañar a las empresas canarias en cada paso de ese camino».

La mirada de una pyme

La CEO de Sparkling Tech Solutions, Maica Amador, aportó la mirada práctica de una pyme que ya ha recorrido el camino de la internacionalización. Explicó que el espíritu global forma parte del ADN de la empresa.

El equipo fundador acumula más de 25 años de experiencia en comercio exterior en mercados tan distintos como Guinea Conakry, Corea, China o Eslovenia.

Amador insistió en que salir fuera aporta prestigio y visibilidad, pero requiere una preparación rigurosa y conocimiento profundo del país. Compartió un episodio revelador sobre la necesidad de adaptarse a cada contexto.

Remarcó también que exportar productos intangibles, como las herramientas digitales, es más complejo que exportar bienes físicos. Sin embargo, destacó que la digitalización actual facilita contactos y oportunidades sin necesidad de desplazarse constantemente.

Maica Amador resumió que las claves son «la motivación y el asesoramiento experto».

La visión institucional

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, recordó que la red cameral es «la mayor red económica del mundo» y uno de los apoyos más eficaces para una pyme que quiere salir al exterior.

Explicó que, aunque a veces se manejan cifras más amplias, solo unas 300 empresas canarias exportan de manera regular, lo que evidencia el reto pendiente.

Padrón aseveró que las cámaras ofrecen ayudas esenciales, especialmente en la fase de prospección: las misiones comerciales están subvencionadas hasta en un 80%, cubriendo billete, hotel y una agenda personalizada de contactos fiables.

A ello se suma el respaldo de una red internacional sólida —Africo, AICO y las cámaras insulares europeas— que permite llegar a cualquier mercado acompañado por instituciones locales.