Retrato del asalariado: solo uno de cada tres gana mas de 2.000 euros

La estadística establece que el salario medio que se cobró en Canarias el año pasado ascendió a 2.051 euros. Ante este dato, muchos serán los que se lleven las manos a la cabeza porque, ni ellos mismos ni en su entorno, las cantidades que se manejan alcanzan esta cifra. Esos 2.051 euros mensuales, como toda media, es un dato distorsionado, ya que se ve afectado por valores extremos, es decir, tanto por los de los trabajadores que más ingresan como por los que menos. Pero, ¿cuáles son los sueldos reales que se cobran en Canarias? Un análisis de la muestra de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) permite realizar una radiografía exacta de cuál es el nivel de ingresos de la mayoría de los asalariados isleños. Y, apenas uno de cada tres cobra más de 2.000 euros.

En concreto, hay 312.800 personas que trabajan por cuenta ajena en el Archipiélago y que ingresan cada mes una nómina superior a los 2.130 euros. Una cantidad que a tenor de las diferentes crisis que ha atravesado el territorio y las continuas devaluaciones a priori puede parecer mucho, pero que si se atiende a cómo ha subido el coste de la vida ya no parece tanto. El precio de los alquileres y las viviendas en venta no para de subir, el arrendamiento medio está por encima de 1.000 euros en el Archipiélago y el precio del metro cuadrado que deben pagar los compradores supera ya lo 2.000 euros. Canarias tiene además una de las cestas de la compra más caras de España y el incremento del agua, la luz o la telefonía móvil también dispara las facturas. Todo unido hace que lo que antes podía parecer un buen sueldo que permitía vivir muy cómodamente, hoy haya cambiado, sobre todo si en la ecuación entran también cargas familiares.

Pero, a pesar de que esos 2.000 euros al mes ya no sea un sueldo tan holgado como antes, son muchos los canarios que desearían aunque sea acercarse a esa cantidad. Sobre todo los 81.900 asalariados del Archipiélago que ni siquiera llegan a ingresar 1.000 euros al mes. Son un 9,3% de los asalariados de las Islas, que es a su vez la cuarta comunidad autónoma donde la tasa de población que se ubica en el primer decil de salarios –es decir, los que menos cobran– es más abultada. Solo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen una proporción mayor de personas que ni siquiera llegan a mileuristas.

Pero es que aunque los que menos cobran de toda la tabla no sean un número excesivamente numeroso, la cantidad de canarios que percibe salarios no demasiado abultados a tenor del nivel de vida que se debe afrontar en las Islas se va ensanchando cada vez más. De acuerdo con los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los asalariados del Archipiélago –en concreto, un 53,4%– no ingresa más de 1.700 euros al mes.

De nuevo, lo mismo. Aunque habrá personas que consideren que se trata de un buen sueldo con el que se puede vivir perfectamente en la región, si se tiene en cuenta cuánto se ha incrementado el coste de los servicios más básicos que debe atender cualquier familia, el salario vuelve a estar limitado, sobre todo si se tiene hijos u otros familiares a cargo, con lo que los gastos se multiplican.

Pero es que, de los de 469.100 que perciben menos de 1.700, 335.500 están por debajo de 1.500. O lo que es lo mismo, casi un 40% de los asalariados de la región vive con esa cantidad.

Los que más ganan

En el lado contrario de la tabla están los canarios que no solo ganan más, sino que ganan muchísimo más. Un 5,8% de los asalariados isleños –51.200 personas para ser más exactos– ve ingresar en sus cuentas corrientes mes a mes un sueldo que supera los 5.000 euros. Unidos los 62.100 que ganan sobre 3.500 euros mensuales, son el 13% de los trabajadores por cuenta ajena que superan los 3.000 euros de ingreso.

Pero, ¿cómo ha evolucionado la escala salarial en Canarias en los últimos años? Si se comparan los datos de 2023 y 2024 puede comprobarse cómo en esos doce meses el sueldo medio avanza un 1,3%. Pero el incremento no es homogéneo en todos los deciles. El primero de ellos –donde están situados aquellos con unos ingresos más bajos– es el que más se ha incrementado. Hasta un 9,6%. Uno de los motivos es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que como ha ocurrido desde hace varios años, volvió a incrementarse en enero de 2023. Una subida que, a su vez, arrastra igualmente a aquellos que con jornada parcial y que cobran menos de lo que establece la paga mínima a razón de su horario.

Sin embargo, después de los salarios más bajos y los que corresponden al segundo decil –que se establecieron en 2024 en 1.310 con un incremento del 5,2%– los siguientes que han experimentado un mayor avance son los de la última parte de la tabla, es decir, los más cuantiosos. Los que cobran en Canarias más de 5.000 euros al mes registraron una subida el año pasado cercana al 5%. Igualmente, los asalariados que perciben más de 3.000 euros anotaron un alza del 4,7%. El resto de los trabajadores tuvieron que conformarse con un incremento que se situó entre un 2,8% –que experimentó el sueldo medio– y un 3,7%.