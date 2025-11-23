La Aemet avisa de calima intensa en Canarias este domingo: ascenso térmico y rachas muy fuertes
Ambiente más cálido, viento del este-sudeste y reducción de visibilidad durante las horas centrales
La Aemet activará este domingo el aviso amarillo por calima en Canarias debido a la llegada de polvo en suspensión con concentraciones altas en niveles bajos desde el mediodía. El episodio vendrá acompañado de un ascenso de las temperaturas y vientos de componente este a sudeste, que podrán alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte en zonas expuestas.
En el mar predominará el viento del este o noreste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa oeste se esperan condiciones más variables con rizada. La situación favorecerá un ambiente caluroso, más seco y con visibilidad reducida durante la tarde en buena parte del archipiélago.
La calima será especialmente notable en las vertientes sur y este de las islas, mientras que la subida de temperaturas será más marcada en medianías y zonas altas. El viento podrá dejar rachas muy fuertes en áreas de cumbres, extremos insulares y vertientes expuestas.
El tiempo, isla a isla
LANZAROTE — Calima intensa desde media mañana
Poco nuboso y más nubes medias/altas desde mediodía.
Viento del este con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el oeste.
Arrecife: 19 / 26 °C
FUERTEVENTURA — Calima y viento fuerte al mediodía
Cielos despejados con nubes altas por la tarde.
Rachas muy fuertes en la vertiente oeste.
Puerto del Rosario: 19 / 25 °C
GRAN CANARIA — Más calima en sur y este
Poco nuboso y más nubes altas por la tarde.
Viento del este con intervalos fuertes.
Las Palmas: 19 / 26 °C
TENERIFE — Calima al final del día
Nubosidad en el nordeste al inicio; resto despejado.
Rachas muy fuertes en cumbres y dorsal.
Santa Cruz: 20 / 26 °C
LA GOMERA — Calima en la tarde
Nuboso en el norte al amanecer; resto despejado.
Viento gira a este-sudeste.
San Sebastián: 20 / 27 °C
LA PALMA — Lluvias en el este por la mañana, calima por la tarde
Nuboso en el este con lluvias matinales.
Rachas muy fuertes en cumbres.
Santa Cruz: 17 / 25 °C
EL HIERRO — Calima al final del día
Nuboso en el este al inicio; resto despejado.
Viento del nordeste con intervalos fuertes.
Valverde: 15 / 22 °C
