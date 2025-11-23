Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de calima intensa en Canarias este domingo: ascenso térmico y rachas muy fuertes

Ambiente más cálido, viento del este-sudeste y reducción de visibilidad durante las horas centrales

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Aemet activará este domingo el aviso amarillo por calima en Canarias debido a la llegada de polvo en suspensión con concentraciones altas en niveles bajos desde el mediodía. El episodio vendrá acompañado de un ascenso de las temperaturas y vientos de componente este a sudeste, que podrán alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte en zonas expuestas.

En el mar predominará el viento del este o noreste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa oeste se esperan condiciones más variables con rizada. La situación favorecerá un ambiente caluroso, más seco y con visibilidad reducida durante la tarde en buena parte del archipiélago.

La calima será especialmente notable en las vertientes sur y este de las islas, mientras que la subida de temperaturas será más marcada en medianías y zonas altas. El viento podrá dejar rachas muy fuertes en áreas de cumbres, extremos insulares y vertientes expuestas.

El tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Calima intensa desde media mañana

Poco nuboso y más nubes medias/altas desde mediodía.

Viento del este con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el oeste.

Arrecife: 19 / 26 °C

FUERTEVENTURA — Calima y viento fuerte al mediodía

Cielos despejados con nubes altas por la tarde.

Rachas muy fuertes en la vertiente oeste.

Puerto del Rosario: 19 / 25 °C

GRAN CANARIA — Más calima en sur y este

Poco nuboso y más nubes altas por la tarde.

Viento del este con intervalos fuertes.

Las Palmas: 19 / 26 °C

TENERIFE — Calima al final del día

Nubosidad en el nordeste al inicio; resto despejado.

Rachas muy fuertes en cumbres y dorsal.

Santa Cruz: 20 / 26 °C

LA GOMERA — Calima en la tarde

Nuboso en el norte al amanecer; resto despejado.

Viento gira a este-sudeste.

San Sebastián: 20 / 27 °C

LA PALMA — Lluvias en el este por la mañana, calima por la tarde

Nuboso en el este con lluvias matinales.

Rachas muy fuertes en cumbres.

Santa Cruz: 17 / 25 °C

EL HIERRO — Calima al final del día

Nuboso en el este al inicio; resto despejado.

Pronóstico para este domingo, 23 de noviembre

Pronóstico para este domingo, 23 de noviembre / Meteored

Viento del nordeste con intervalos fuertes.

Valverde: 15 / 22 °C

