La Aemet avisa: Canarias seguirá en aviso amarillo por calima este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por calima en las islas occidentales y Tenerife, donde se prevén altas concentraciones de polvo en suspensión
Cuatro islas del archipiélago canario continuarán en aviso amarillo por calima este lunes, 24 de noviembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, se trata de las tres islas occidentales y Tenerife, en las que se esperan concentraciones altas de polvo en niveles bajos, afectando especialmente a vertientes sur y este.
Fuerteventura y Lanzarote son las que se verán más afectadas, continuando con el aviso hasta las 19:00 horas, mientras que en el resto finalizará a las 10:00 horas.
Previsión del tiempo en Canarias
En cuanto a la previsión del tiempo para el lunes, se esperan intervalos nubosos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, especialmente en altas cumbres de Tenerife.
Como ya se ha explicado, habrá aviso amarillo por calima en las islas más orientales y, durante la primera mitad el día en Gran Canaria y Tenerife, con concentraciones altas de polvo en superficie. También podría afectar a las islas más occidentales. En general, las concentraciones serán menores a partir del final de la tarde.
Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso. Máximas en ligero ascenso, siendo más significativo en las islas más occidentales donde podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado de componente este, con predominio del sureste en las islas más orientales y medianías y cumbres de las restantes, disminuyendo a flojo al final de la mañana.
