Los aeropuertos canarios operan con normalidad pese a las altas concentraciones de calima de este domingo
El lunes por la tarde comenzará a remitir el polvo en suspensión
Todos los aeropuertos de Canarias han operado con normalidad durante la jornada de este domingo, sin registrarse grandes incidencias ni cancelaciones ante el episodio de calima, que afecta de forma especial a las islas orientales y a Tenerife, según han confirmado fuentes de Aena a Europa Press.
Asimismo, las altas concentraciones de polvo en superficie han puesto este domingo en aviso amarillo por calima a las islas orientales y a Tenerife, sin descartarse su posible afección a las islas más occidentales.
De hecho, las previsiones de la Aemet indicaban que este domingo se podrían alcanzar hasta los 200 microgramos por metro cúbico en islas occidentales y superiores a los 200 microgramos por metro cúbico en las orientales.
Remitirá el lunes por la tarde
El fenómeno meteorológico continuará este lunes, ya que calima volverá a poner en aviso amarillo a Lanzarote, FuerteventuraGran Canaria y Tenerife. Las altas concentraciones de polvo en superficie persistirán en las islas más orientales, y durante la primera mitad del día en ambas islas capitalinas.
Estas altas concentraciones de polvo en suspensión tenderán a reducirse con el final de la tarde.
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
- Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra