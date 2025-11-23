Atención conductores canarios: el papel médico que se va a tener que presentar para renovar el permiso conducir tras la nueva norma de la Unión Europea

Tener el permiso de conducir ofrece mucha libertad a los ciudadanos. Ya sea para usarlo por trabajo, placer u otras circunstancias, el coche ofrece libertad de desplazamiento. En España, el permiso de conducir se renueva cada 10 años hasta los 65 años de edad. A partir de ahí, la vigencia es de 5 años tanto para vehículos como para motos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), explican que "el seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor. A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos.

Nueva normativa

El Parlamento Europeo ha aprobado una reforma que cambiará los hábitos de muchos conductores. Desde el 21 de octubre, la validez del permiso de conducir es de 15 años en toda la Unión Europea, pero los países podrán reducir el periodo a 10 años si el permiso también sirve como documento de identidad. En el caso de los camiones y autobuses será de 5 años.

Pero el cambio más importante es el examen médico obligatorio que deben pasar los conductores para obtener o renovar la licencia.

El objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico.

Carnet de conducir español / La Provincia

¿En qué consiste el examen médico?

El examen médico al que deben enfrentarse todos los conductores incluirá pruebas de vista y el sistema cardiovascular. Sin embargo, los países de la UE podrán sustituir estos exámenes por pruebas de autoevaluación u otros sistemas que se acuerden a nivel nacional.

El permiso de conducir digital

La reforma también incluye que de en cinco años, el permiso de conducir será ser digital, estará disponible en el teléfono móvil. Lo que facilitará los trámites administrativos y simplificará los controles.

No obstante, los eurodiputados han querido aclarar que se podrá seguir demandado el permiso físico para quienes lo deseen.

Cuándo entrarán en vigor estos cambios

La nueva normativa ya ha entrado en vigor, pero los países disponen de un plazo de cuatro años para poner en marcha estas nuevas medidas a su sistema nacional.

Lo cierto es que todavía no se conoce cuando se empezaran a adoptar estos nuevos reglamentos en España, lo que se sabe es que tiene hasta 2030, incluyendo el permiso de conducción, para ir implantándolos.