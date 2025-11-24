La Aemet alerta de calima en remisión y más nubes en Canarias este martes: así afectará por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes un aumento de la nubosidad en el norte de las islas por debajo de los 900 metros, acompañado de calima en altura que irá remitiendo a lo largo del día. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente las máximas, mientras que el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y rachas más fuertes en zonas expuestas.

En el mar predominarán los vientos del este y nordeste con fuerza 2 a 5 según el tramo del día, dejando marejadilla o marejada y mar de fondo del norte que tenderá a disminuir.

LANZAROTE — Previsión estable con algo de calima

Cielos poco nubosos durante la jornada, con nubes altas y algunos intervalos en el norte al final del día. Calima en altura en retirada. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 18 / 24

FUERTEVENTURA — Día poco nuboso

Cielos poco nubosos con nubes altas y algunos intervalos en el norte y oeste al final del día. Calima en altura remitiendo de forma progresiva. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento del nordeste moderado, con brisas durante la madrugada.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 23

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte y posible aumento al anochecer

Cielos poco nubosos con nubes altas. Desde el anochecer, aumento de la nubosidad en el norte por debajo de los 900–1.000 metros. Calima en retirada durante la mañana en zonas bajas y por la noche en medianías. Temperaturas en ligero descenso, más marcado en medianías. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas 20 / 24

TENERIFE — Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles

Cielos poco nubosos con nubes altas. Desde el mediodía, intervalos nubosos en el interior y en la vertiente sur, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Calima disminuyendo a lo largo del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 19 / 23

LA GOMERA — Nubes en el norte y descenso térmico

Intervalos de nubes bajas en el norte, inicialmente por debajo de los 500–700 metros, aumentando hasta 900–1.200 al final del día. Calima en retroceso. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente en medianías norte. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes en este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián 21 / 25

LA PALMA — Nubosidad en el este y posibilidad de lluvias débiles

Nuboso en el este, con la capa principal situada entre 800 y 1.200 metros al final del día. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Calima remitiendo. Temperaturas en ligero a moderado descenso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 20 / 23

EL HIERRO — Intervalos nubosos y lloviznas ocasionales

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte, situadas entre 500 y 800 metros. En horas centrales, nubes medias con baja probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior. Calima en retirada. Temperaturas en ligero descenso.

Temperaturas (°C): Valverde 16 / 18