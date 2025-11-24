Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

Polvo en suspensión con concentraciones altas, máximas que rozarán los 30 °C y vientos del este marcarán la jornada en el archipiélago

Predicción del tiempo para este lunes, 23 de noviembre

Predicción del tiempo para este lunes, 23 de noviembre

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Aemet prevé para este lunes un aumento de las temperaturas en Canarias, con valores que podrán alcanzar los 30 °C en zonas de interior y en varias áreas costeras. El episodio estará acompañado de calima con concentraciones altas de polvo en superficie, especialmente en las vertientes sur y sureste de las islas.

El ambiente será estable en general, con intervalos de nubes medias y altas y baja probabilidad de lluvias débiles aisladas. En el mar predominarán los vientos del este y noreste con fuerza 4 a 5, localmente 6 en el noroeste al inicio del día, amainando de madrugada. El oleaje irá de fuerte marejada a marejadilla conforme avance la noche, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios y las máximas subirán ligeramente, sobre todo en medianías y zonas interiores. El viento soplará de componente este, predominando el sureste en áreas elevadas, y tenderá a aflojar a lo largo de la mañana.

El tiempo por islas

LANZAROTE

Poco nuboso con nubes medias y altas. Calima intensa durante mañana y tarde. Máximas en ascenso y posibilidad de alcanzar 30 °C en el interior. Viento del este moderado, bajando a flojo.

Arrecife: 19 / 27 °C

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos y calima notable. Temperaturas estables y máximas al alza. Viento del este moderado, aflojando por la mañana.

Puerto del Rosario: 19 / 27 °C

GRAN CANARIA

Nubes medias y altas; lluvia débil poco probable. Calima intensa en sur y este. Máximas en ascenso con valores cercanos a 30 °C en zonas bajas.

Las Palmas: 22 / 25 °C

TENERIFE

Nubes medias y altas con lluvia débil puntual en cumbres. Calima intensa en el sur y el este. Suben las temperaturas, con 30 °C posibles en zonas bajas del sur.

Santa Cruz: 20 / 26 °C

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas y calima, más densa por la mañana. Máximas ligeramente más altas. Viento del este flojo a moderado.

San Sebastián: 22 / 27 °C

LA PALMA

Intervalos de nubes medias y altas; calima en la vertiente este. Ascenso ligero de temperaturas. Viento de componente este entre flojo y moderado.

Santa Cruz: 19 / 26 °C

EL HIERRO

Nubes medias y altas y calima al amanecer. Máximas en ascenso. Viento del este moderado, aflojando por la mañana.

Valverde: 17 / 20 °C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
  2. Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
  3. La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  4. Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
  5. Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España
  6. Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
  7. Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
  8. Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra

Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud

Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud

La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias

En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias

La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura

La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura

La monarquía, a examen

La monarquía, a examen

El primer decreto del Rey relacionado con Gran Canaria

El primer decreto del Rey relacionado con Gran Canaria

El reinado con complejo de culpa

El reinado con complejo de culpa

La renovación del sistema eléctrico prevé una inversión estatal histórica

La renovación del sistema eléctrico prevé una inversión estatal histórica
Tracking Pixel Contents