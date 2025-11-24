La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

La Aemet prevé para este lunes un aumento de las temperaturas en Canarias, con valores que podrán alcanzar los 30 °C en zonas de interior y en varias áreas costeras. El episodio estará acompañado de calima con concentraciones altas de polvo en superficie, especialmente en las vertientes sur y sureste de las islas.

El ambiente será estable en general, con intervalos de nubes medias y altas y baja probabilidad de lluvias débiles aisladas. En el mar predominarán los vientos del este y noreste con fuerza 4 a 5, localmente 6 en el noroeste al inicio del día, amainando de madrugada. El oleaje irá de fuerte marejada a marejadilla conforme avance la noche, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios y las máximas subirán ligeramente, sobre todo en medianías y zonas interiores. El viento soplará de componente este, predominando el sureste en áreas elevadas, y tenderá a aflojar a lo largo de la mañana.

El tiempo por islas

LANZAROTE

Poco nuboso con nubes medias y altas. Calima intensa durante mañana y tarde. Máximas en ascenso y posibilidad de alcanzar 30 °C en el interior. Viento del este moderado, bajando a flojo.

Arrecife: 19 / 27 °C

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos y calima notable. Temperaturas estables y máximas al alza. Viento del este moderado, aflojando por la mañana.

Puerto del Rosario: 19 / 27 °C

GRAN CANARIA

Nubes medias y altas; lluvia débil poco probable. Calima intensa en sur y este. Máximas en ascenso con valores cercanos a 30 °C en zonas bajas.

Las Palmas: 22 / 25 °C

TENERIFE

Nubes medias y altas con lluvia débil puntual en cumbres. Calima intensa en el sur y el este. Suben las temperaturas, con 30 °C posibles en zonas bajas del sur.

Santa Cruz: 20 / 26 °C

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas y calima, más densa por la mañana. Máximas ligeramente más altas. Viento del este flojo a moderado.

San Sebastián: 22 / 27 °C

LA PALMA

Intervalos de nubes medias y altas; calima en la vertiente este. Ascenso ligero de temperaturas. Viento de componente este entre flojo y moderado.

Santa Cruz: 19 / 26 °C

EL HIERRO

Nubes medias y altas y calima al amanecer. Máximas en ascenso. Viento del este moderado, aflojando por la mañana.

Valverde: 17 / 20 °C