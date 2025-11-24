La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago

El aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a la presencia de calima continúa en vigor este lunes. Este fenómeno afectará principalmente a las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, y a partir hoy también incidirá sobre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Se espera que las concentraciones de polvo en la atmósfera sean altas, aunque las condiciones mejorarán progresivamente a medida que avance el día, especialmente hacia la tarde.

El Índice de Calidad del Aire (ICA), según los datos del Gobierno de Canarias, es extremadamente desfavorable este lunes por la calima (PM10) en Arrecife (Lanzarote), además de Parque de La Piedra, Tefía y El Charco (Fuerteventura). En Costa Teguise, Las Caletas y Ciudad Deportiva (Lanzarote) es muy desfavorable, al igual que en el Centro de Arte y la Casa Palacio, en la isla majorera.

Índice de calidad del aire en Lanzarote y Fuerteventura el lunes 24 de noviembre de 2025 / G. C.

Pronóstico de la Aemet para esta semana en Canarias

Lunes 24 de noviembre: ascenso de temperaturas

Aviso amarillo por concentraciones altas de polvo en superficie en las islas más orientales y, durante la primera mitad del día, en Gran Canaria y Tenerife.

En general, el tiempo estará marcado por intervalos nubosos de nubes medias y altas, con una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Las precipitaciones, si se producen, serán más frecuentes en las altas cumbres de Tenerife. Se espera un ascenso moderado de las temperaturas mínimas, mientras que las máximas experimentarán un ligero aumento, sobre todo en las zonas más occidentales del archipiélago, donde el ascenso será más notable en las zonas de interior.

El viento soplará con moderada intensidad desde el este, predominando el sureste en las islas orientales y en las medianías y cumbres de las islas restantes. A lo largo de la mañana, el viento disminuirá de intensidad.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria : Mínima de 22°C y máxima de 25°C.

: Mínima de 22°C y máxima de 25°C. Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 20°C y máxima de 26°C.

Martes 25 de noviembre: remisión de la calima

El 25 de noviembre, las condiciones meteorológicas en Canarias mejorarán ligeramente. Los cielos estarán mayormente poco nubosos, aunque hacia el norte de las islas y en las zonas de interior, se espera que los cielos se nublen a últimas horas del día. Las islas de mayor relieve podrán experimentar precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto a la calima, se prevé que remita en las zonas bajas a partir de la mañana y en las medianías a últimas horas del día.

Las temperaturas descenderán ligeramente, con una caída más acusada en las máximas, especialmente en las zonas interiores de las islas. El viento soplará con fuerza moderada desde el nordeste, con intervalos fuertes en el extremo sureste y noroeste de las islas montañosas.

Calima en el aeropuerto de Lanzarote el 23 de noviembre de 2025 / Webcam Lanzarote

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria : Mínima de 21°C y máxima de 23°C.

: Mínima de 21°C y máxima de 23°C. Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 19°C y máxima de 23°C.

Miércoles 26 de noviembre: probabilidad de lluvias débiles

El 26 de noviembre, el cielo en las islas montañosas del norte se mantendrá nuboso, con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. En las otras zonas del archipiélago, los cielos estarán parcialmente nublados, sin descartar lluvias dispersas, especialmente en las islas orientales.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán en descenso moderado, especialmente en las zonas de interior. Los vientos seguirán soplando desde el nordeste con intensidad moderada, con una componente norte en las cumbres de las islas.

La borrasca Claudia descarga las primeras lluvias en La Palma / Luis G. Morera / EFE

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria : Mínima de 19°C y máxima de 25°C.

: Mínima de 19°C y máxima de 25°C. Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 19°C y máxima de 25°C.

Jueves 27 de noviembre: pocas variaciones

El 27 de noviembre, se espera que las condiciones meteorológicas sigan siendo similares a las de los días anteriores. En el norte de las islas montañosas, los cielos seguirán nubosos, con lluvias débiles durante la madrugada. En el resto de las islas, los intervalos nubosos serán más frecuentes, con una baja probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero descenso, con el viento moderado soplando desde el nordeste.

Municipio de Tejeda / Islas Canarias

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria : Mínima de 19°C y máxima de 23°C.

: Mínima de 19°C y máxima de 23°C. Santa Cruz de Tenerife: Mínima de 19°C y máxima de 23°C.

Consejos ante la calima

La calima, que consiste en la presencia de polvo en suspensión, puede afectar a la calidad del aire y ser perjudicial para personas con problemas respiratorios. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de polvo, especialmente en las islas más orientales y en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

Además, es aconsejable mantener las ventanas cerradas y utilizar mascarillas si es necesario, sobre todo para personas con afecciones respiratorias previas.