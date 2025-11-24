El aviso del Banco Central Europeo que también afecta a los canarios: recomienda tener dinero en efectivo en casa para aguantar al menos 72 horas

El apagón eléctrico vivido en España el pasado mes de abril dejó varias cuestiones en el aire sobre la manera de utilizar el dinero. Tras el fallo de red, la mayoría de cajeros y datáfonos dejaron de funcionar y en consecuencia el único dinero útil era el efectivo. Sin embargo, con el avance de las tecnologías cada vez menos personas llevan dinero en efectivo.

Aunque los pagos digitales se han convertido en un elemento básico para la ciudadanía, la caída de los servicios bancarios durante el apagón dejo a miles de personas tiradas en lugares que solo aceptaban metálico.

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a hacer hincapié en su último informe "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of psysical currency across four crises", en el que recuerda que el dinero en efectivo no va a desaparecer y que sigue siendo un elemento imprescindible para las personas. "Las características únicas del efectivo aseguran que siga siendo importante en el futuro. Los medios de pago digitales pueden resultar cómodos para muchas personas, pero no se adaptan a todo el mundo. Los pagos electrónicos coexistirán con el efectivo, pero no lo sustituirán como instrumento de pago", asegura.

Hacienda: cómo detecta tu dinero en efectivo / LP

¿Cuánto dinero recomienda guardar el Banco Central Europeo?

El BCE no fija una cantidad exacta, pero recoge las recomendaciones de países como Austria, Finlandia o Países Bajos, que aconsejan entre 70 y 100 euros por persona. Con esta cantidad sería suficiente para cubrir alimentación, medicinas o transporte durante unas 72 horas, el tiempo estimado para recuperar la normalidad tras la interrupción grave de un servicio.

Además, los expertos recuerdan que no se trata de almacenar grandes cantidades, algo que sería inseguro, sino de mantener un fondo básico, accesible y proporcional al hogar.

Por qué el efectivo sigue siendo esencial

El análisis del BCE señales que en crisis recientes como la pandemia, la invasión de Ucrania o el apagón español de 2025, el dinero físico actuó como "salvavidas" para muchos ciudadanos. Cajeros fuera de servicio, pagos electrónicos sin funcionamiento y redes electrónicas saturadas hicieron que los billetes y monedas volvieran a ser indispensables.

Advertencias de Hacienda

El efectivo que se tenga en casa debe proceder siempre de fuentes legales. Si se detectan cantidades elevadas sin justificar, Hacienda puede iniciar una investigación. La recomendación el BCE tiene una finalidad preventiva y práctica, se trata de complementar, pero no de sustituir el sistema bancario.