El aviso de la Guardia Civil a los Canarios: cuidado al vender o comprar por Wallapop a partir de ahora

Muchos usuario caen en las estafas porque cada vez están más elaboradas

Las estafas de compraventea están afectado a los canarios

Las estafas de compraventea están afectado a los canarios / GUARDIA CIVIL

Helena Ros

Helena Ros

La compraventa de productos de segunda mano ha aumentado en los últimos años, una de las principales razones es que muchas personas buscan artículos lo más económicos posible y eso hace que recurran a plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios, las cuales ofrecen miles de productos a precios inmejorables.

Pese a que estas apps garantizan máxima seguridad, ya que tiene medios para proteger a los usuarios de engaños, los ciberdelincuentes se las ingenian para colar una nueva artimaña.

La Guardia Civil se ha encargado de alertar a los ciudadanos a través de un vídeo publicado en TikTok sobre las nuevas estafas que están sufriendo muchos usuarios en Wallapop y otras plataformas de compraventa similares.

Un caso real

Uno de los últimos casos sufridos se llevó a cabo por no seguir una de las reglas básicas de esta app como es Wallapop. Una mujer que intentaba vender un móvil valorado en 850 euros y tras ponerse en contacto con el supuesto interesado le propuso realizar el pago fuera de la app.

Para generar falsa seguridad, el `comprador´ envió a la víctima un correo electrónico que suplantaba la identidad de la Benemérita, en el que explicaba que el intercambio era seguro. Además, el correo electrónico contenía instrucciones y garantías para efectuar el envío del dispositivo, pero el mensaje procedía de una dirección de correo particular, algo que tiene que hacer saltar las alarmas.

Qué pasas si realizas operaciones fuera de la aplicación

Las autoridades advierten que completar una venta fuera de la plataforma supone un riesgo elevado porque los usuarios pierden los sistemas de protección y verificación que estas aplicaciones ofrecen para evitar este tipo de fraudes. Además, recuerdan que ni Wallapop ni ninguna plataforma similar se podrá en contacto a través de correos electrónicos enviados desde cuentas personales.

Si esto corre, los usuarios deben estar atentos y observar los errores ortográficos y las direcciones no oficiales. Según puntualiza la Guardia Civil, una vez se envía el producto el supuesto interesado desaparece sin realizar el pago acordado.

Recomendaciones de la Guardia Civil a los ciudadanos

Para evitar ser una víctima en este tipo de fraudes, los agentes de seguridad aconsejan verificar siempre la procedencia de los mensajes, revisar los posibles errores ortográficos que puedan contener los mensajes (Guardian Civil) y no hacer nunca clic en los enlaces. "No caigas en este tipo de engaños", advierten desde el cuerpo y, para ello, recomiendan mantener las conversaciones dentro de la plataforma y desconfiar de otros canales de comunicación.

"La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción en estas plataformas", recuerdan desde el cuerpo a los ciudadanos.

