La donación de tejidos se pone de moda en Canarias: este acto solidario crece un 28% en un año

La donación de tejidos está de moda en Canarias. En total, 170 isleños legaron a los pacientes de las Islas sus huesos, tejidos oculares o válvulas cardiacas durante el año pasado, lo que supone un 28% más que el año anterior. Este acto altruista sirve para confeccionar nuevos implantes que ayuden a otros pacientes a mejorar su pronóstico de salud. De hecho, se calcula que, de un solo donante, se puede ayudar a 100 personas.

Canarias sigue así la estela del resto de España, donde este acto altruista ha aumentado un 13% con respecto a 2023, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Según el Ministerio de Sanidad, esta sería la cifra más alta de toda la historia, tanto en números absolutos como en tasa.

El año pasado, 7.429 personas donaron tejidos para trasplante, lo que se corresponde con una tasa de 152,6 por millón de población (p.m.p). En el caso de Canarias, esta tasa se encuentra aún por debajo de la media: en 76,6 p.m.p. Del total, 36 fueron donantes fallecidos, 33 vivos, 48 fue obtención de calota (tejido óseo del cráneo para injertos) y uno pediátrico.

Miles de implantes gracias a la donación

Su generosidad permitió la realización de 54.474 implantes de todo tipo de tejidos para diferentes aplicaciones clínicas repartidas por todo el país. En Canarias se pudieron desarrollar un total 431: 172 oculares, 212 osteotendinoso (huesos y tendones) y de membrana amniótica. Al igual que, a nivel nacional, Canarias tiene mayor parte de tejidos óseos donados, siendo el más frecuente.

Cabe recordar que, a diferencia de los órganos, los tejidos pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, asegurando su calidad y seguridad para que los especialistas puedan solicitar el tejido requerido para el tratamiento de los pacientes en el momento adecuado.

Por comunidades Cataluña lideró este tipo de donación (253,6 p.m.p.), seguida de Navarra (106,0 p.m.p.) y la Comunidad Valenciana (98,1 p.m.p.). En términos porcentuales, las comunidades autónomas en las que más aumentó la donación de tejidos de personas fallecidas a lo largo del último año fueron Navarra (+45%), La Rioja (+40%) y Madrid (+31%).

Canarias, una de las regiones con más lista de espera

Pese a estos datos, Canarias es a día de hoy una de las comunidades con mayor lista de espera para un trasplante de córnea. Según la ONT, hay 180 pacientes en las Islas esperando por un trasplante de córnea, lo que supone 81 por millón de habitantes, siendo esta la segunda más alta de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana.

El Ministerio considera que este volumen de actividad refleja la relevancia de la donación y el implante de tejidos en nuestro sistema sanitario y la del Plan Estratégico Nacional de Tejidos (PENT), promovido por la ONT, y adoptado por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS.