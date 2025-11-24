En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias

Canarias continúa ampliando la red de aulas para la Educación Infantil de 0 a 3 años pero la llegada del 2026 traerá consigo un cambio que está provocando quebraderos de cabeza a muchas familias. El 31 de diciembre finalizará el marco de acción del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el Programa de cooperación territorial de impulso de la escolarización en el primer ciclo de Infantil, que en las Islas incluía la creación de 3.879 plazas públicas. Ante esto, la Consejería de Educación se ha comprometido a financiar estos servicios de manera íntegra a partir de 2026. Pero para que eso suceda tendrán que producirse cambios en las plantillas, y los padres de los pequeños escolarizados en el primer nivel no están dispuestos a que sus hijos regresen a las aulas tras las vacaciones de Navidad para encontrar nuevos auxiliares educativos.

Las aulas de 0 a 3 años en Canarias cuentan en la actualidad con 157 de estos trabajadores, que son tan solo uno de los perfiles que se encuentran trabajando en estas nuevas unidades, junto con los maestros o los técnicos. Durante el tiempo que ha durando el Plan de Recuperación se han elaborado 469 contratos de duración determinada y con fecha de finalización de 31 de diciembre de 2025. A partir del próximo 1 de enero, para garantizar el funcionamiento de las aulas, el Gobierno de Canarias dará forma a una nueva estructura. En concreto, se pretenden alcanzar los 802 contratos necesarios para dar cubrir todos los perfiles, además del de los auxiliares, y dar respuesta a todos los espacios del Archipiélago para cuando finalicen las obras que ya están proyectadas y en ejecución.

Manifestación

Más allá de los maestros que dan clase en estos niveles, las familias destacan la importancia del trabajo de los auxiliares educativos, quienes acompañan a los pequeños a lo largo de toda la jornada lectiva. Ante estos previsibles cambios y las consecuencias que tendrá en las aulas, muchas familias de canarias se están organizando para llevar a cabo una manifestación simultánea en varias islas. Dicen estar organizando movilizaciones para «defender los derechos de la infancia, que se están violando, así como los derechos de los trabajadores, que están siendo pisoteados, porque esos contratos deben ser indefinidos».

Las familias se muestran preocupadas por los cambios en las aulas y sus efectos en los menores

Mientras tanto, el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios de la Consejería de Educación, David Crego, indica que «entendemos las peticiones de las familias pero no podemos incumplir la ley, no existe una solución legal que podamos aplicar y, aunque nos encantaría atender sus demandas, en esta ocasión no es posible». No obstante, añade que «garantizamos seguir ofreciendo la mejor atención a los menores». Es por eso que se prevé que el personal nuevo se incorpore el día 8 de enero a sus puestos, pero el alumnado no lo hará hasta el día 12 para «favorecer la coordinación del profesorado con el personal auxiliar de nueva incorporación», expresa la Consejería de Educación. El proceso de las listas está baremándose desde septiembre y hay ya primeros tramos de lista conformados de forma definitiva y publicados en la página web de Educación. Para evitar que falte personal, se está haciendo una oferta genérica de empleo por si hay personal que renuncia finalmente al puesto y la lista definitiva saldrá publicada en diciembre.

Afectados

Iris Quintana tiene escolarizado a su hijo Niam, de dos años, en el CEIP Agustín Hernández Díaz de Moya, en Gran Canaria, y destaca la importancia del primer ciclo de Infantil, ya que en este municipio no hay guarderías y por eso a partir de este curso han decidido matricular a su pequeño en el colegio. Conoció el problema que se produce ahora con los auxiliares educativa de boca de estos trabajadores y denuncia que «el colegio aún no nos a informado de nada». «Para nosotros es un quebradero de cabeza porque estamos hablando de niños de dos años a los que les cuesta la adaptación, así que el cambio de personas en el aula a partir de enero seguro que se va a notar». Además, lamenta que no solo vayan a cambiar a estos empleados que han forjado un vínculo tan estrecho con los menores, sino que «el retraso en el comienzo de las clases es la gota que colma el vaso». «Es curioso que hagan un proceso de adaptación para los auxiliares y maestros y para los niños y las familias no», comenta.

Ainoa Luis es del municipio tinerfeño de Los Realejos y tiene escolarizada desde el pasado mes de septiembre a su hija de dos años Lohara, en el CEIP Agustín Espinosa. Celebra la apertura del servicio de Infantil de 0 a 3 años porque supone un «ahorro económico» para la familia y además mejora adaptación para la pequeña, que cursará la Educación Primaria en el mismo centro. Afirma que el cambio de auxiliares en las aulas «supone un trastorno enorme para estos niños, porque estas personas se han convertido en referentes y para muchos implicará comenzar desde cero» con el nuevo personal. «¿Cómo se le explica a un bebé de dos años que sus referentes se han ido, no porque no los quieran, sino porque hay personas que mandan mucho y les han dicho que se marchen?», se pregunta esta madre realejera. Por otro lado, el retraso en el comienzo de las clases tras la Navidad supone un problema grave para la conciliación familiar en su caso.

Conciliación

Carla María González tiene a su hija escolarizada en el CEIP Tenoya de Las Palmas desde el pasado curso escolar. Esta matriculación «facilita la conciliación» de los padres, que celebran el «entorno seguro» que les ofrece el centro, con horas de aprendizaje y experimentación temprana. Supo del problema con los auxiliares educativos en octubre y se muestra preocupada por cómo reaccionará su hija cuando se produzca el cambio. Además, habla del retraso en el inicio del nuevo trimestre escolar, lo que le supone un «inconveniente organizativo» y denuncia que la adaptación para los auxiliares y maestros está dejando de lado a los alumnos. Añade, además, que «esto supone un incumplimiento normativo de la propia Ley de Educación y el mandato legal asumido con los más pequeños, que es que cualquier cambio debe ser consensuado con las familias».

Ylenia Gil también tiene escolarizada a su hija de dos años en el CEIP Tenoya y sentencia que «la educación de 0 a 3 años es fundamental para el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida porque supone un impacto positivo en su crecimiento, aprendizaje y bienestar». En su caso, su familia fue una de las que primero participó en las aulas piloto puestas en marcha por la Consejería de Educación en septiembre de 2024 y ahora asegura estar «indignada» porque los auxiliares se han convertido en «referentes» para los menores. Añade, además, que el retraso en el inicio de las clases es «totalmente contraproducente y una auténtica locura». «A los pequeños les cuesta de por sí volver a clase tras una pausa como las vacaciones de Navidad y en esta ocasión llegarán y no verán a quienes llevan desde que tenía un año con ellos, y eso va a ser un retroceso». Por otro lado, comenta que el menor necesita al menos diez días de adaptación, «como legalmente se establece, y en este caso no se está cumpliendo».