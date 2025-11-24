Los mercadillos navideños de Gran Canaria abren esta semana: fechas clave y ubicaciones para no perderte ninguno
La isla contará con varios puntos donde la Navidad brillará con más fuerza
La Navidad ya se siente en Gran Canaria tras el encendido de las luces en numerosas ciudades de la isla. Cuando falta apenas un mes para Nochebuena, las calles comienzan a llenarse del ambiente, los colores y el aroma tan característico de estas fechas tan especiales.
Una de las actividades favoritas para las familias en diciembre son los mercadillos navideños. En estos espacios, todos pueden pasear tranquilamente, disfrutar del ambiente festivo, hacer algunas compras y degustar dulces tradicionales o productos típicos de la temporada.
Por eso, no es de extrañar que muchos ya busquen las ubicaciones y las fechas de los mercadillos navideños que se montarán este año en Gran Canaria. Para ayudar en esta labor, la creadora de contenido Celi en ruta (@calienruta) ha hecho una lista con los mercados de Navidad en algunas ciudades de Gran Canaria:
- Las Palmas de Gran Canaria:
- Mesa y López: 27 nov - 5 enero
- Santa Catalina: 4 diciembre - 5 enero
- San Telmo: 4 - 8 diciembre
- Casa de las Semillas: 7 y 21 diciembre
- Vegueta: 22 diciembre - 5 enero
- Agüimes: 28 - 30 noviembre
- Vecindario: 28 - 30 noviembre
- Artenara: 28 - 30 noviembre
- Marzagán: 22 - 23 noviembre
- Fontanales: 29 nov - 21 diciembre
- Moya: 13 - 14 diciembre
- CC Mogan Mall: De Viernes a Domingo
- Gáldar: 18 diciembre - 5 enero
- San Mateo: 28 - 30 noviembre
- Sardina del Sur: 13 - 14 diciembre
- La Aldea: 6 diciembre
- Maspalomas: 20 diciembre - 4 enero
- Arguineguín: 19 - 21 diciembre, 13 - 14 diciembre
- Ingenio: 29 noviembre y 13 diciembre
- Tejeda: 3-5 enero
- Arucas: 3-5 enero
Apunta todos los lugares para ir a disfrutar de la Navidad en Gran Canaria.
