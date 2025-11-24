Canaryfly activa su última súper oferta del año: 30% de descuento para viajar entre islas en 2026
La compañía aérea ofrece un 30% de descuento en todos sus vuelos interinsulares, una promoción activa del 24 al 30 de noviembre para viajar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026
Canaryfly cierra noviembre con una de las ofertas más llamativas del año: un 30% de descuento en todos sus vuelos interinsulares para viajar entre el 12 de enero y el 12 de febrero de 2026. La promoción estará activa solo durante una semana, del 24 al 30 de noviembre, y se puede comprar desde cualquier canal de venta de la compañía.
Descuento ideal para las primeras escapadas de 2026
El 30% se aplicará a todas las rutas de Canaryfly —tasas aparte— y llega en pleno arranque del nuevo año, un momento ideal para planificar escapadas o desplazamientos cotidianos. Además, el periodo de viaje coincide con uno de los festivos más señalados en Canarias, especialmente en Tenerife: el puente de la Candelaria, que este 2026 permite disfrutar de una escapada del 31 de enero al 2 de febrero. Una oportunidad que muchos residentes aprovechan para viajar entre islas y que este año puede hacerse con descuento.
“Es una oportunidad perfecta para organizar viajes con tarifas más ventajosas”, explica Cathaysa Santana, directora de Marketing y Comunicación de la aerolínea.
Una oferta limitada
Quienes compren durante esta semana podrán usar el descuento en cualquiera de los trayectos diarios que conectan las islas. La empresa insiste en que quiere reforzar la movilidad en el Archipiélago manteniendo precios competitivos.
Canaryfly llega a esta campaña tras un 2024 de récord, en el que ha superado los 625.000 pasajeros transportados, y asegura que seguirá reforzando la conectividad entre islas y manteniendo tarifas competitivas para quienes viajan a diario por el Archipiélago.
