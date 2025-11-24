La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura

Un año más Canarias se prepara para acoger una nueva edición del Festival Sostenible La Palma Blue Experience, que en su tercera edición se ha consolidado a nivel nacional como un referente en sostenibilidad, innovación y promoción de la economía azul.

En esta nueva cita se celebrarán un sinfín de actividades que buscan concienciar sobre la necesidad de proteger y cuidar el mar, los ecosistemas marinos y los recursos naturales de La Palma. Todo ello a través de conferencias, talleres, exposiciones, humor, música y otras actividades dirigidas a todos los públicos. A ello, se suma que La Palma Blue Experience no solo es un festival sostenible, sino que también es cultura y música, puesto que en cada edición ha traído a la Isla a grandes estrellas musicales. En esta edición, serán el músico colombiano Juanes y el rey de la salsa Óscar D´León los que pongan la nota musical al festival.

La Palma Blue Experience, impulsado por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL y contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca "Islas Canarias Latitud de Vida”; busca fomentar la transición hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, en el que la conservación del entorno natural se combine con la creación de nuevas oportunidades económicas.

Juanes, uno de los platos fuertes de la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura / La Provincia

La Palma Blue Experience se ha consolidado así como un laboratorio vivo de ideas y buenas prácticas, donde instituciones, empresas y ciudadanía comparten experiencias orientadas a la sostenibilidad insular. En sus ediciones anteriores, el festival logró atraer a cientos de visitantes y generar redes de colaboración que hoy continúan impulsando proyectos de economía circular y energías limpias.

Con esta tercera entrega, el festival reafirma su vocación de permanencia y su voluntad de situar a La Palma en el mapa de los territorios que apuestan por un futuro más verde y resiliente, integrando la ciencia, la cultura y la participación ciudadana en un mismo horizonte de acción.