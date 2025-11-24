Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud

Lo que parecía imposible acaba de hacerse realidad en Canarias. En El Hierro, el austríaco Peter Salzmann, en colaboración con Red Bull Advanced Technologies, ha protagonizado un momento histórico para la aviación: lograr un vuelo humano sin motor y con ganancia de altitud, algo que hasta ahora desafiaba las leyes de la física conocidas en el ámbito del wingsuit.

En condiciones reales, sobre una cresta volcánica de la isla, Salzmann voló durante más de dos minutos, realizó maniobras aéreas y ascendió 67 metros sin propulsión, solo gracias a una ala rígida acoplada a su traje de vuelo y al aprovechamiento perfecto de las corrientes térmicas.

Un hito mundial documentado por Red Bull que reescribe las posibilidades del cuerpo humano en el aire.Los trajes wingsuit, hasta ahora, permitían a los pilotos planear mientras descendían.

Pero lo conseguido en El Hierro marca un salto evolutivo radical: por primera vez, un piloto no solo se mantuvo, sino que se elevó, sin motor, sin alas de gran tamaño, y en un entorno completamente natural. “Volé junto a la montaña, giré y volví a pasar por el mismo punto... pero más alto”, explica Salzmann. “Fue como volar realmente, como lo hacen las aves”, añadió.

Red Bull rompe límites: tecnología inspirada en la Fórmula 1

La proeza no se debe solo a la pericia del piloto, sino también a la innovación de Red Bull Advanced Technologies, que desarrolló una ala de perfil rígido ultraligera, optimizada con la misma ingeniería de precisión que usan en coches de Fórmula 1.

Este componente transformó el wingsuit tradicional en un nuevo dispositivo de vuelo: el wingsuit foil, capaz de generar suficiente sustentación como para ascender, aprovechando al máximo las condiciones del entorno.

El austríaco Andreas Podlipnik, diseñador del ala, explicó que el mayor desafío fue conseguir equilibrio entre control, seguridad y maniobrabilidad, algo que exige volar muy cerca del punto de pérdida, justo donde la física empieza a jugar con márgenes muy estrechos.

Peter Salzmann, suspendido en el aire sobre los acantilados de El Hierro, durante el primer vuelo humano sin motor con ganancia de altitud, un hito global liderado por Red Bull. / La Provincia

El Hierro, elegida frente a Hawái: una isla ideal para volar

Red Bull estudió durante meses diferentes localizaciones en todo el mundo. Finalmente, El Hierro fue seleccionada frente a Hawái, gracias a su combinación perfecta de orografía escarpada, desniveles extremos y vientos alisios constantes, ideales para este tipo de maniobra sin motor.

Más de treinta profesionales del equipo técnico de Red Bull se desplazaron a la isla desde septiembre. Todo el operativo fue posible gracias a la colaboración de las áreas de Turismo, Medioambiente, Seguridad y Ordenación del Territorio del Cabildo de El Hierro.

“El Hierro no solo ofrecía las condiciones ideales, sino el apoyo institucional necesario para hacer historia”, señaló Davinia Suárez, consejera de Turismo.

Durante el vuelo, Salzmann realizó varios giros de 180 grados, perdió solo 200 metros de altitud —cuando lo habitual en esa duración sería perder unos 2.000— y ascendió 67 metros en su punto de máximo rendimiento, con un viento de solo 40 km/h. Hasta ahora, los intentos de ascenso requerían vientos extremos de hasta 120 km/h.

La proeza fue tan precisa y extrema que el piloto tuvo que corregir constantemente su dirección y ángulos, manteniéndose en una línea casi invisible entre el control total y el colapso aerodinámico.