RTVE ha presentado este lunes en Santa Cruz de Tenerife el despliegue especial para la retransmisión de las Campanadas Canarias 2026. Los cantantes NIA y st. Pedro se harán cargo de la emisión, que tendrá a la música como protagonista, y a la que se sumarán Almácor y Mel Ömana, participantes del Benidorm Fest, con un guiño especial por la quinta edición del festival.

RTVE apuesta para despedir el año por una pareja canaria que ha labrado su trayectoria profesional en talents de la cadena pública: NIA, ganadora de ‘Operación Triunfo 2020’ y del Festival de Viña del Mar 2025, en la que será su cuarta retransmisión de Campanadas para RTVE, y st. Pedro , que se estrena en esta labor tras triunfar con un segundo puesto en el Benidorm Fest 2024 y poner voz cada tarde a la sintonía de la serie ‘Valle salvaje’ en La 1.

Al encuentro con los medios han asistido NIA y st. Pedro; el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, junto a la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre; y la directora de RTVE en Canarias, Francisca González.

“Hoy presentamos en Canarias una de las citas más importantes del año. Las campanadas. La 1 está imparable y este año queremos además celebrar desde Tenerife el quinto aniversario del Benidorm Fest. Queremos dar “la campanada” y por eso habrá un escenario con actuaciones en directo de Mel Ömana y Almacor. Una buena forma de despedir 2025”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. “Poder contar con una retransmisión para todo el Estado de las campanadas desde Santa Cruz de Tenerife es un honor”, ha agradecido por su parte José Manuel Bermúdez.

RTVE presenta las Campanadas Canarias 2026 con un gran despliegue en Santa Cruz de Tenerife / RTVE

Para NIA es su cuarto año a cargo de la retransmisión: “Estoy muy feliz de que TVE cuente conmigo y que cada año pueda despedir el año con los canarios es muy especial”. Para st.Pedro será la primera vez: “Nunca me imaginé que la música me llevaría a dar unas campanadas aquí, espero que esto sirva de inspiración para muchos nenes y nenas porque si te mueves pasan cosas a tu alrededor”, ha explicado el cantante durante la presentación..

Almacor, Mel Ömana y Nia actuarán tras las Campanadas

Este año el espectáculo continuará en La 1 después de tomarse las uvas. La cadena pública ha preparado una gran sorpresa para el público canario, tanto para los que vivan la fiesta desde la Plaza de la Candelaria como para los que sigan la retransmisión desde casa con varias actuaciones musicales después de dar la bienvenida al 2026, entre ellas las de Almácor y Mel Ömana.

“Serán unas campanadas muy frescas y atrevidas”, ha destacado Francisca González., quien ha subrayado como novedad las actuaciones musicales en la fiesta posterior. “Con artistas“muy conocidos gracias al acuerdo con TVE”, ha remarcado Javier Caraballero.

En las campanadas canarias estará presente el Benidorm Fest en su quinto aniversario. Tras recibir al 2026, se podrán disfrutar de las actuaciones en directo de Mel Ömanay Almácor, que participaron en el festival. “Para mí el Benidorm Fest ha sido importante y estar con vosotros el 31 será increíble”, ha dicho Almácor durante la rueda de prensa. “Yo quise dedicarme a la música por los momentos musicales que había después de las campanadas y estar ahora y hacerlo real es increíble”, ha comentado Mel Ömana.

Será una hora después después de la retransmisión de la Puerta del Sol cuando RTVE ofrecerá en directo las Campanadas desde Santa Cruz de Tenerife.