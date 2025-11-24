Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro
La intervención tuvo lugar este domingo y cuatro personas fueron evacuadas al hospital de la capital herreña
Salvamento Marítimo realizó un rescate durante la tarde de ayer, domingo 23 de noviembre, tras interceptar dos cayucos que trasladaban a 260 migrantes, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Una vez a bordo de las embarcaciones de rescate, los migrantes fueron trasladados al muelle de La Restinga.
Una vez en el puerto, el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con equipos de Atención Primaria y Cruz Roja, les proporcionaron asistencia sanitaria.
En total, se atendió a 260 personas, de las cuales 4 necesitaron ser trasladadas al hospital de El Hierro debido a su estado de salud.
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
- Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra
- Omar Sánchez rompe su silencio, en exclusiva, tras terminar la relación con Guacimara: “La vida es así”
Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud
La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas
La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura
Contenido patrocinado