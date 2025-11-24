Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro

La intervención tuvo lugar este domingo y cuatro personas fueron evacuadas al hospital de la capital herreña

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo.

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo realizó un rescate durante la tarde de ayer, domingo 23 de noviembre, tras interceptar dos cayucos que trasladaban a 260 migrantes, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Una vez a bordo de las embarcaciones de rescate, los migrantes fueron trasladados al muelle de La Restinga.

Una vez en el puerto, el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con equipos de Atención Primaria y Cruz Roja, les proporcionaron asistencia sanitaria.

Noticias relacionadas y más

En total, se atendió a 260 personas, de las cuales 4 necesitaron ser trasladadas al hospital de El Hierro debido a su estado de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
  2. Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
  3. La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  4. Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
  5. Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
  6. Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
  7. Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra
  8. Omar Sánchez rompe su silencio, en exclusiva, tras terminar la relación con Guacimara: “La vida es así”

Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro

Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro

Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud

Peter Salzmann desafía las leyes de la física en El Hierro con Red Bull: primer vuelo humano sin motor que gana altitud

La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias

En jaque los puestos de más de 157 auxiliares educativos del primer ciclo de Infantil en Canarias

La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura

La Palma celebra la tercera edición de Blue Experience, el festival que une sostenibilidad y cultura

La monarquía, a examen

La monarquía, a examen

El primer decreto del Rey relacionado con Gran Canaria

El primer decreto del Rey relacionado con Gran Canaria

El reinado con complejo de culpa

El reinado con complejo de culpa
Tracking Pixel Contents