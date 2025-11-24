Vueling lanza descuentos de hasta el 30% en vuelos desde Canarias por el Black Friday

Con el arranque de la campaña de Black Friday 2025, la aerolínea Vueling ha lanzado una nueva promoción pensada especialmente para quienes desean planificar con antelación su próxima escapada. Los residentes en Canarias podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 30% en rutas seleccionadas, una oferta que estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre a través de la web oficial de la compañía.

El periodo de viaje cubierto por esta promoción va desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, abriendo un amplio abanico de posibilidades para visitar destinos europeos y del norte de África. Esta campaña se presenta como una oportunidad inmejorable para disfrutar de nuevas culturas y aprovechar la conectividad directa que ofrece la aerolínea desde el archipiélago.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos desde las Islas Canarias, Vueling apuesta por rutas estratégicas que conectan con grandes ciudades y enclaves turísticos. Entre los destinos habituales destacan Barcelona, París, Roma, Ámsterdam, Marrakech o Lisboa, puntos clave para quienes desean combinar ocio, cultura o simplemente cambiar de aires durante sus vacaciones.

La promoción incluye tanto vuelos de ida como de ida y vuelta, adaptándose a diferentes tipos de viajeros, desde quienes organizan un fin de semana exprés hasta quienes desean planear un viaje más largo.

Como complemento a la oferta aérea, Vueling celebra también la "Black Week" a bordo de sus aviones, con descuentos de hasta el 70% en productos del catálogo duty-free disponibles durante el vuelo. Esta promoción estará activa hasta el 30 de noviembre, o hasta fin de existencias, y representa una buena oportunidad para hacerse con regalos navideños o pequeños caprichos personales.

El surtido incluye una cuidada selección de perfumes, cosméticos, accesorios y productos de belleza, a precios muy por debajo de los habituales en tiendas. Esta oferta está pensada para quienes quieren disfrutar del vuelo aprovechando cada ventaja disponible, sin necesidad de esperar a aterrizar para comenzar sus compras navideñas.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Para beneficiarse de estas promociones, los interesados deben acceder directamente a la web oficial de Vueling o utilizar sus canales de venta habituales, como la app móvil o agencias asociadas. Las condiciones específicas de cada descuento se encuentran disponibles en la página web de la aerolínea, que permite visualizar fácilmente las rutas incluidas y los precios rebajados.