Más de 600 expertos se reúnen en el VIII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Más de 600 expertos internacionales y representantes empresariales, entre ellos más de 200 procedentes de Latinoamérica, participarán entre mañana y pasado (27 y 28 de noviembre) en Tenerife en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, un encuentro que se retransmitirá para toda Iberoamérica y que se consolida como un espacio de referencia para el tejido empresarial de la región.

El evento, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), el Ministerio de Industria y Turismo, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y CEOE Tenerife, se celebrará bajo el lema Pequeñas empresas para grandes países. Forma parte del Camino hacia la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, prevista en Madrid en noviembre de 2026, según detalló la corporación insular en un comunicado.

Presentación del encuentro

La presentación del Foro tuvo lugar en un desayuno informativo celebrado en CEOE Tenerife, con la participación de Pedro Alfonso, presidente de la patronal tinerfeña; Gustavo González, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias; Narciso Casado, secretario permanente del CEIB; Pedro González, director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife; Alicia Concepción Leirachá, directora insular de Proyectos Estratégicos del Cabildo; y Sandra Huang, especialista en Economía y Empresa de la SEGIB.

Durante dos jornadas, el Puerto de la Cruz acogerá un programa centrado en los cuatro ejes estratégicos de la agenda iberoamericana para las micro, pequeñas y medianas empresas: Territorio, Talento, Transformación y Tracción.

Peso económico de las Mipymes

Los datos que se abordarán en el encuentro reflejan que las Mipymes representan el 99,5% del tejido empresarial en Iberoamérica y generan cerca del 60% del empleo formal, aunque su peso en las exportaciones sigue siendo limitado.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo aportan el 18% de las exportaciones de las economías en desarrollo, frente al 33% de los países desarrollados. Apenas el 10% de las pymes exporta en América Latina, frente al 40% en Europa.

Avances y nuevas herramientas

El Foro revisará además los avances del Compromiso de Medellín, adoptado en la edición anterior, sobre prioridades comunes en formación y digitalización inclusiva, financiamiento, sostenibilidad, transición ecológica y agroindustria de pequeña escala. Esta nueva edición permitirá iniciar la aplicación del modelo de Tracción como herramienta operativa para las Mipymes.

La primera jornada incluirá una reunión a puerta cerrada entre representantes públicos, empresariales y académicos para analizar los retos de las Mipymes y definir una hoja de ruta.

Innovación y empleabilidad

También se celebrarán rutas tecnológicas con casos reales de innovación aplicable a pequeñas empresas, centradas en digitalización, automatización, uso de datos y transformación productiva en sectores estratégicos de Canarias.

Asimismo, tendrá lugar la jornada “Objetivo Empleabilidad: Territorio, Talento y Formalización Laboral”, impulsada por el CEIB, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y Conecta Iberoamérica, centrada en los desafíos del empleo, la formalización laboral y la capacitación del talento joven.