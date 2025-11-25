El 84% del plantel de la construcción no ha cogido ni una baja en 2025

Casi dos de cada diez empleados del sector de la construcción en la provincia tinerfeña estuvieron de baja en los primeros seis meses del año por una enfermedad común. Pero son mayoría, una amplísima mayoría –casi un 84%–, los trabajadores del ramo que no se han cogido ni una sola baja en lo que va de 2025. Es esto último, el «compromiso» de la generalidad de los asalariados, lo que valora de forma especial la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El absentismo que tiene un permiso médico de por medio alcanza a un 16,1% de los trabajadores de esta actividad, lo que se traduce en que 4.800 personas con un vínculo laboral en la construcción de edificios, la ingeniería civil o la construcción especializada faltaron al menos un día a su puesto de trabajo en el arranque de este año. Eso sí, de ellos, apenas el 0,4% se corresponde con lo que se llama trabajadores reincidentes, es decir, aquellos que han solicitado tres o más bajas en los seis primeros meses del año. ¿Mucho o poco? Si se compara con los porcentajes del conjunto de los sectores en Canarias, donde hasta el 13,1% de las ausencias al trabajo por motivo médico se correspondían con las de trabajadores que habían solicitado bajas de forma reiterada, puede comprobarse que el fenómeno en el sector de la construcción es más que limitado.

Así lo atestiguan los datos del Observatorio de bienestar organizacional en el sector de la construcción, elaborado por la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), en colaboración con Asepeyo. El informe destaca que un 83,9% de los trabajadores no registró ninguna baja por contingencia común en los primeros seis meses del año.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, sostiene que «estos datos ponen de relieve la cultura de compromiso que caracteriza al sector», al atestiguar que la inmensa mayoría de las plantillas acude a su puesto de trabajo «con profesionalidad».

Aun así, el sector no es inmune a la problemática del absentismo que ha ido en aumento y de la que se quejan el resto de los sectores y patronales regionales. «Es cierto que ha ido a más, pero queremos poner en valor el trabajo de los que sí acuden, en muchos casos redoblando esfuerzos» ante la imposibilidad de cubrir las vacantes, en muchas ocasiones, por la problemática para encontrar el personal que cuente con la formación necesaria para el puesto.

El informe detalla que la inmensa mayoría de los procesos de incapacidad temporal por contingencia común en el sector están motivados por una enfermedad. Son el 92,1% de todos los procesos que cursan una baja. Aunque también se señala que la duración de los procesos es corta o intermedia. El 30,9% dura entre uno y tres días y el 34,4% se alarga hasta 15 días. Pero casi una cuarta parte de los procesos de baja tiene una duración de entre 21 y 90 días, es decir, uno y tres meses.

El estudio –que se basa en datos reales del sector en la provincia– evidencia que existe un sesgo bastante marcado respecto al día en el que se inician mayoritariamente las bajas por contingencias comunes en el sector de la construcción tinerfeño. Los lunes acaparan el 35,7% de todos los procesos, mientras que la incidencia va disminuyendo a medida que avanza la semana. El martes y el miércoles registran proporciones similares, con un 19,5% y un 18,9%, respectivamente. En conjunto, solo un par de puntos más que las que se registran los lunes. El jueves y el viernes presentan las incidencias más bajas, con un 12,9% y un 12,7% cada uno.

Tener entre 40 y 60 años también predispone al trabajador a coger una baja por contingencias comunes. La franja de 41 a 50 años concentra la mayor proporción de casos, representando un 30,1% del total. Le sigue muy de cerca el grupo de 51 a 60 años, que suma un 28%. En conjunto, estos dos tramos de edad (41 a 60 años) acumulan más de la mitad (58,1%) de todas las bajas por contingencia común. Algo que no debe sorprender, ya que se trata de las franjas de edad en las que hay mayor volumen de trabajadores.

Respecto a las patologías que causan más bajas en el sector, las dolencias lumbares son la principal causa y representan el 14,1% de los casos. Y es también la que genera un mayor días de baja en total, 1.701 en conjunto para todos los trabajadores. En segundo lugar están las patologías de índole diversa, que provocan casi un 10% de los procesos, y en tercer lugar, las fracturas, heridas y contusiones, que causan otro 9,4%. En conjunto, las patologías musculoesqueléticas (lumbares, articulares, tendinosas, fracturas) acumulan cerca del 42% de todos los casos de baja por contingencias comunes.

El informe también revela datos respecto a los procesos generados por accidente y enfermedad laboral. En estos casos, de nuevo, la edad de los trabajadores vuelve a ser un factor determinante. Los profesionales de entre 51 y 60 años concentran el 31,8% de las bajas por contingencias profesionales. Los sigue de cerca el grupo de 41 a 50 años, con un 28,2% de los casos. En conjunto, los trabajadores de 41 a 60 años representan el 60% de la siniestralidad con baja.

Respecto al análisis de qué día de la semana se producen los casos, en esta ocasión sí que existe un reparto algo más equitativo. Los días en los que se producen más bajas vinculadas a la actividad laboral son los lunes y los miércoles, con más de un 23% cada uno de ellos.

En cuanto a la duración de los procesos, el tramo más frecuente es el que abarca de cuatro a 15 días. El 47,2% de las bajas por accidente o enfermedad profesional tienen esta duración.