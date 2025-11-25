La Aemet pronostica lluvias débiles y descenso térmico en Canarias este miércoles: así quedarán las temperaturas por islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles un escenario dominado por la nubosidad variable, la posibilidad de lluvias débiles y un descenso ligero o moderado de las temperaturas en Canarias. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y el mar presentará marejada, con mar de fondo del norte cercano al metro. Las precipitaciones serán más probables en las vertientes norte de las islas montañosas, especialmente durante la segunda mitad del día, sin descartarse en otros puntos del archipiélago.

LANZAROTE — Intervalos nubosos y posible lluvia débil

Cielos con intervalos de nubes altas y bajas que aumentarán a nubosos durante la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 23

FUERTEVENTURA — Más nubes al mediodía

Cielos con intervalos de nubes altas y bajas, más compactos alrededor del mediodía, momento en el que no se descartan lluvias débiles. Temperaturas en ligero descenso, más notable en las máximas. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 22

GRAN CANARIA — Nubosidad creciente y lluvias en el nordeste

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentarán a nubosos por la tarde, cuando serán probables lluvias débiles en el nordeste, sin descartarse en otras zonas. Temperaturas en ligero descenso, moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 / 24

TENERIFE — Precipitaciones débiles por la tarde en el norte

Intervalos de nubes altas y bajas más compactos a partir de la tarde, con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el norte y en zonas del interior suroeste. Temperaturas en ligero descenso. Viento de flojo a moderado del nordeste; en el Teide predominio de componente norte y viento flojo.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 24

LA GOMERA — Nubes compactas y lluvias débiles en el norte

Intervalos de nubes altas y bajas, más compactos desde la tarde-noche, con probabilidad de lluvias débiles en la vertiente norte. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las máximas de medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 24

LA PALMA — Lluvias en el norte y este al final del día

Intervalos de nubes altas y bajas que aumentarán a nubosos al final de la jornada, con probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas en las vertientes norte y este. También podrían darse lluvias débiles de madrugada, especialmente en el oeste. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 22

EL HIERRO — Más nubes por la noche y lluvia débil

Intervalos de nubes altas y bajas que se compactarán por la noche, cuando serán probables lluvias débiles en la vertiente norte. Tampoco se descartan de madrugada en otras áreas. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Valverde 15 / 19