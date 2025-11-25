Canarias se moviliza el 25N: estas son las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Mañana martes, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta jornada tan significativa, en Canarias se han convocado manifestaciones, protestas y concentraciones que buscan alzar la voz contra una problemática que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres en España y pone en riesgo a miles de niñas y mujeres en todo el país.

Este año, el Gobierno de Canarias ha querido poner el foco en las mujeres que sufren discapacidad y son víctimas de violencia machista. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha explicado en una rueda de prensa la importancia de reconocerlas y detectar cuándo están en peligro.

"Es inaudito que por el hecho de tener una discapacidad, dudemos de su testimonio cuando cuentan que han sufrido algún tipo de violencia por algún hombre, que a lo mejor incluso es su propio cuidador No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas, es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio", lamentaba Candelaria Delgado.

Los datos muestran una realidad muy patente

Según revelan las estadísticas del Instituto Canario de Igualdad (ICI), el 40% de las personas que escucharon los testimonios de mujeres maltratadas con algún tipo de discapacidad dudaron de su veracidad. Además, es alarmante que el 71% de las mujeres encuestadas haya sufrido violencias machistas fuera del ámbito de la pareja. De estas agresiones, casi la mitad fueron perpetradas por hombres de su propia familia, el 29% por desconocidos y el 21% por personas conocidas.

La consejera de Igualdad destacaba que "son datos que una sociedad democrática no puede tolerar". Además, 7 de cada 10 hombres quieren controlar en todo momento a su pareja y se enfadaba si hablaban con otros chicos. Otra cifra preocupante es que en el 57% de los casos, los agresores utilizaban la discapacidad para menospreciar a las mujeres agredidas, 3 de cada 4 se han sentido intimidadas o asustadas, y el 59%, fueron obligadas a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podía hacer si se negaba, como revela el ICI.

Estas son las manifestaciones que se han convocado en Canarias

El sindicado Comisiones Obreras ha informado de manifestaciones en cuatro islas para mañana 25 de noviembre:

Las Palmas de Gran Canaria: 19:00 horas. Salida desde Plaza de Santa Ana hasta Parque San Telmo. En esta convocatoria también participará la Red Feminista de Gran Canaria. El lema utilizado para este año es ¡Haz tu parte!'.

Santa Cruz de Tenerife: 19:00 horas. Salida desde la Plaza Weyler con el siguiente recorrido: Méndez Núñez, el Pilar, Villalba Hervás, San Francisco, hasta la plaza de La Candelaria. El lema escogido es: 'Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán'. Participarán varias asociaciones de mujeres de la ciudad.

Lanzarote: Arrecife 18:30 horas. La manifestación comenzará con una concentración en Las Cuatro Esquinas, donde se realizará un homenaje a las víctimas de la violencia machista, y finalizará en la Casa Amarilla.

La Palma: en Los Llanos de Aridane, la convocatoria será en la Plaza Clara Campoamor (La Carilla).

Más localidades anunciarán manifestaciones a lo largo de hoy para celebrarse mañana, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.