En Directo
Manifestaciones del 25N en Canarias: últimas noticias del Día contra la Violencia machista
Sigue en directo las marchas del 25N en Gran Canaria y Tenerife, las cifras que sitúan al Archipiélago a la cabeza en violencia machista y todas las historias, reacciones y datos clave del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Canarias vuelve a alzar la voz este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde primera hora, administraciones, colectivos feministas y miles de personas se movilizan en unas islas que encabezan la mayor tasa de víctimas de violencia machista del país, con una media de 31 denuncias diarias. A partir de las 19.00 horas arrancan las manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria —de la plaza de Santa Ana al parque San Telmo— y en Santa Cruz de Tenerife, donde una marea violeta recorrerá las principales calles desde la plaza Weyler a la plaza de La Candelaria, donde se leerá el manifiesto.
En este directo te resumimos todos los datos, testimonios, análisis, cifras oficiales y el desarrollo de las marchas del 25N en Canarias.
Ancor Torrens
Telde se suma a la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer y se muestra como espacio seguro para quienes la sufren
El alcalde de la ciudad, Juan Anotonio Peña, preside la lectura del manifiesto institucional y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género, en la Ermita de San Pedro Mártir. El espacio también acoge la inauguración de una muestra artística relacionada con la causa, con ilustraciones temáticas y amenización musical.
Luis Miguel Mora
Canarias se moviliza el 25N: estas son las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Este martes, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta jornada tan significativa, en Canarias se han convocado manifestaciones, protestas y concentraciones que buscan alzar la voz contra una problemática que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres en España y pone en riesgo a miles de niñas y mujeres en todo el país.
Clara Santamaría
La cara más joven de la violencia de género: aumenta el número de quienes la niegan
El negacionismo en la violencia de género se abre camino entre los jóvenes, especialmente entre los hombres. A pesar de que la mayoría considera que la violencia machista es un problema social grave, el porcentaje de quienes niegan su existencia o la califican como un «invento ideológico» ha aumentado en los últimos años. Este fenómeno, que podría conocerse como la cara más joven de este tipo de violencia, preocupa a expertas como Esther Torrado, socióloga e investigadora de la Universidad de La Laguna (ULL). «Pese a que estos datos no representan una mayoría, sí estamos ante un sector significativo que minimiza su impacto o incluso lo niega», detalla.
Aránzazu Fernández
Canarias lidera la mayor tasa del país de víctimas de violencia machista: el PSOE hace "una llamada de emergencia a toda la sociedad"
La preocupación crece en Canarias tras conocerse que el Archipiélago se sitúa en el primer puesto de todo el país en cuanto a tasa de víctimas de violencia de género, según los últimos informes oficiales.
El PSOE Canarias ha alzado la voz este jueves reclamando al Gobierno regional, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo, que actúe de forma decidida y mejore los recursos dedicados a la protección de las mujeres, con especial atención al rol del Instituto Canario de Igualdad (ICI).
