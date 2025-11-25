Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manifestaciones del 25N en Canarias: últimas noticias del Día contra la Violencia machista

Sigue en directo las marchas del 25N en Gran Canaria y Tenerife, las cifras que sitúan al Archipiélago a la cabeza en violencia machista y todas las historias, reacciones y datos clave del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Manifestación contra la violencia de género en Tenerife.

Manifestación contra la violencia de género en Tenerife. / María Pisaca

Claudia Morín

Yanira Martín

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias vuelve a alzar la voz este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde primera hora, administraciones, colectivos feministas y miles de personas se movilizan en unas islas que encabezan la mayor tasa de víctimas de violencia machista del país, con una media de 31 denuncias diarias. A partir de las 19.00 horas arrancan las manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria —de la plaza de Santa Ana al parque San Telmo— y en Santa Cruz de Tenerife, donde una marea violeta recorrerá las principales calles desde la plaza Weyler a la plaza de La Candelaria, donde se leerá el manifiesto.

En este directo te resumimos todos los datos, testimonios, análisis, cifras oficiales y el desarrollo de las marchas del 25N en Canarias.

TEMAS

