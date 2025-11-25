Disneyland París estrena World of Frozen en 2026: así puedes viajar desde Canarias al nuevo parque

Elsa, Anna y Olaf ya tienen casa definitiva en Europa. Disneyland París abrirá World of Frozen el 29 de marzo de 2026, una noticia que ha despertado un enorme interés entre los viajeros de Canarias, donde los viajes familiares a París siguen en auge y las conexiones aéreas han crecido en los últimos años. La inauguración coincidirá, además, con la transformación del segundo parque, que pasará a llamarse Disney Adventure World.

Arendelle, recreada a tamaño real

El nuevo espacio se inspira directamente en el universo de Frozen: montañas nevadas, fiordos, barcos vikingos y el icónico castillo de las hermanas de hielo. Arendelle se levantará al pie de una montaña de 36 metros y 400 toneladas que esconderá en su interior la principal atracción del área. Además, al recorrer el pueblo, los visitantes podrán encontrarse con personajes clásicos como Oaken o Mossie, el bebé troll.

El corazón de esta expansión será Frozen Ever After, una atracción familiar en barco que recorrerá bosques nevados, el Palacio de Hielo de Elsa y el Valle de los Trolls. La experiencia estará acompañada de canciones tan míticas como Hazme un muñeco de nieve o ¡Suéltalo!

Volar desde Canarias a París: conexiones y tiempos

Para quienes viven en el archipiélago y están pensando en visitar Disneyland París, las conexiones aéreas desde Canarias son más amplias de lo que parece. Actualmente, hay vuelos directos entre Canarias y París operados por: Vueling con conexiones estacionales y anuales, principalmente desde Tenerife y Gran Canaria , Transavia France con rutas directas a Orly , desde Tenerife , Gran Canaria y, según temporada, Lanzarote y Fuerteventura . Por último, Air France también presta conexiones estacionales y refuerzos puntuales desde Tenerife Sur hacia Charles de Gaulle .

: unas . Ideal para escapadas largas o viajes familiares, especialmente teniendo en cuenta que la apertura coincide con la primavera, una de las mejores épocas para visitar el parque sin frío extremo.

2026, un año especial para Disneyland París

La inauguración de World of Frozen forma parte del plan de expansión más ambicioso del parque en la última década. Para los visitantes que viajan desde Canarias —donde las cifras de desplazamientos a Disneyland París han crecido en los últimos años—, la apertura supone una oportunidad para planificar con antelación y conseguir mejores precios en vuelos y hoteles.