Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará e Canarias y se aproxima un nuevo frente: "Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico"
El meteorólogo ha avanzado el clima que se implatrá en el archipiélago durante los próximos días
Canarias se prepara para la llegada de más lluvias durante el resto de la semana, según ha informado Jorge Rey. Todo el archipiélago se encuentra en alerta ante la llegada de precipitaciones provocadas por un frente procedente de la península y una borrasca atlántica que "aumentará la inestabilidad", según ha confirmado el meteorólogo. En el resto de España, también se sentirán los efectos de un frente polar que traerá lluvias y un notable descenso de las temperaturas.
Después del paso de la borrasca Claudia y la calima que ha teñido el cielo durante varios días, ahora se esperan más precipitaciones que ayudarán a limpiar el ambiente y mejorar la calidad del aire. La semana comenzará con ambiente variable, algunas nubes y la entrada de lluvias muy débiles causadas por un frente procedente de la Península y una borrasca atlántica que incrementará la inestabilidad. Según Jorge Rey, las precipitaciones serán "muy débiles", un escenario que no tendrá nada que ver con lo que se vivirá en la Península, donde el frío y la lluvia dominarán varios días.
En el archipiélago, el frente atlántico dejará lluvias de escasa entidad, principalmente en las islas de mayor relieve. La situación permitirá mantener un ambiente relativamente suave frente al temporal que se desarrollará en el resto del país. "Llegarán un frente de lluvias llegado desde la península y una borrasca atlántica que aumentaría la inestabilidad, aunque en general, se esperan precipitaciones poco generosas", destacaba Jorge Rey.
La Península encara una semana marcada por sucesivos frentes fríos
Tras el paso de un primer sistema frontal, España recibe aire más frío del norte, lo que provocará una bajada de temperaturas, lluvias y alguna nevada en zonas altas. Las precipitaciones ya avanzan desde el norte. Durante hoy martes y parte del miércoles, el Cantábrico será la zona más castigada, con lluvias, especialmente en áreas del País Vasco, como San Sebastián.
El meteorólogo advierte que a partir del miércoles, habrá fuertes rachas de viento en el este peninsular, en ciudades de la Comunidad Valenciana, Baleares y el valle del Ebro.
También, el descenso de temperaturas traerá nieve en altitudes medias y altas, especialmente en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, y no se descarta que también pueda rozar ciudades como Soria o Burgos.
Ya de cara al jueves, se espera una pausa en la inestabilidad, pero será corta, porque el viernes regresarán las lluvias al noroeste y el sábado volverán a extenderse por áreas del norte peninsular.
Diciembre estará dominado por el anticiclón
Jorge Rey también se ha atrevido a anticipar el tiempo para diciembre. Según él, "este próximo mes de diciembre se impone el anticiclón", lo que podría traer un periodo más seco y estable, aunque con inversiones térmicas y bancos de niebla persistentes en el interior peninsular.
Queda esperar a ver cómo evoluciona el tiempo para saber si Canarias tendrá un mes tranquilo o, por el contrario, continuarán las lluvias.
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
- Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra