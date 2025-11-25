Muere a los 76 años el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez

Bernardo Álvarez Afonso, obispo emérito de la Diócesis Nivariense, ha muerto este martes 25 de noviembre de 2025 a la edad de 76 años. Según informó la Diócesis, Álvarez recibió los santos sacramentos y la bendición apostólica antes de su fallecimiento, acompañado por su hermana, el obispo actual Eloy Santiago y otros responsables diocesanos.

El obispo emérito se encontraba hospitalizado tras un agravamiento de su delicado estado de salud. La noticia ha generado un profundo sentimiento de pesar entre la comunidad católica de Tenerife y del resto del Archipiélago.

Trayectoria religiosa

Natural de Breña Alta, en la isla de La Palma, Bernardo Álvarez fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1976 por el obispo Luis Franco Cascón. Durante los primeros años de su ministerio pastoral, desempeñó su labor como párroco en cuatro destinos distintos durante 11 años, tiempo en el que consolidó su vocación y su vínculo con las comunidades locales.

Tras asumir diversas responsabilidades de carácter diocesano, fue nombrado vicario general en mayo de 1999, un cargo que le permitió coordinar la actividad de la Diócesis antes de recibir su nombramiento episcopal.

Nombramiento como obispo de Tenerife

El 29 de junio de 2005, el papa Benedicto XVI lo designó obispo de la Diócesis Nivariense. Recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de 2005 en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, sede catedralicia en aquel momento. Ese mismo día tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, iniciando su etapa como máximo responsable pastoral de la isla.

Durante sus casi 20 años de servicio episcopal, Álvarez destacó por su compromiso con la formación religiosa, el acompañamiento de las parroquias y la cercanía con los fieles. Participó activamente en la vida social y cultural de Tenerife, promoviendo iniciativas de carácter educativo y comunitario.

Renuncia y vida como obispo emérito

El 16 de septiembre de 2024, el papa Francisco aceptó su renuncia tras cumplir los 75 años, edad establecida por el Código de Derecho Canónico para la jubilación de los obispos. Desde entonces, pasó a ostentar el título de obispo emérito de Tenerife, manteniendo su labor pastoral de manera discreta y acompañando a la Diócesis en actos oficiales y celebraciones religiosas.