Un nuevo cayuco con 150 personas llega a El Hierro
La embarcación fue detectada por el sistema de vigilancia costera SIVE a 15 kilómetros de La Restinga
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Un cayuco tipo senegalés con 150 personas en aparente buen estado de salud ha llegado este martes a El Hierro, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo.
La embarcación fue detectada por el sistema de vigilancia costera SIVE a 15 kilómetros de La Restinga y para su rescate se movilizó a la Salvamar Diphda.
El cayuco, que navegaba por sus propios medios, fue acompañado por la Salvamar hasta el muelle, donde a las 7.54 hora local empezó el desembarco.
