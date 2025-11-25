El presidente Clavijo afirma que sufrió censura en RTVC la pasada legislatura

Segundo round parlamentario a cuenta de la designación de César Toledo como administrador general de la Radio Televisión Canaria (RTVC). Si el lunes los grupos de la oposición ya negaron la idoneidad del candidato, este martes insistieron que el presidente Fernando Clavijo había colocado a un «comisario político» para controlar y convertir el ente en «la tele-Clavijo», como aseguró el líder de NC-Bc, Luis Campos.

Por su parte, el portavoz socialista, Sebastián Franquis, incidió en que RTVC «debe estar al servicio de la ciudadanía y no del presidente ni de su Gobierno, no puede convertirse en un gabinete de Presidencia».

Ante estas acusaciones de manipulación y control político del ente público, el presidente Clavijo desveló que fue víctima de la «censura» en la radio y la tele autonómicas la pasada legislatura «y algunos periodistas hasta se ofrecieron a hacer públicas las presiones por parte de su partido y del director de la tele canaria», que en aquel momento era Francisco Moreno.

Una "persona discreta"

«Como soy una persona discreta no voy a revelar esas conversaciones privadas para no poner a nadie en un brete», insistió el presidente en su respuesta al portavoz socialista.

Franquis también recordó que Toledo, antes de ser propuesto como administrador general de RTVC fue nombrado director de Medios y Contenidos «en un proceso opaco, escasamente publicitado y sin garantías reales de transparencia».

«El proceso que sí fue transparente e inmaculado fue el de la selección del Jefe de Informativos durante el Gobierno del pacto de las flores, cuya plaza ganó Juan García Luján y lo quitaron para poner a quien a ustedes les dio la gana», replicó el presidente.

"Injerencia política"

Sin embargo, tanto Campos como el portavoz socialista insistieron en que tanto «los trabajadores como los sindicatos y los profesionales que llevan décadas defendiendo la credibilidad de nuestra radio y televisión públicas han alertado de la injerencia política y de los riesgos para la independencia informativa».

Y como demostración de sus acusaciones, Campos afirmó que desde que Clavijo decidió «poner a Toledo a supervisar la línea informativa ha desencadenado una cadena de dimisiones»: el exjefe de Informativos, Francisco Quintana, porque «no se prestó a la manipulación», seguido del director de Producción, Óscar Hernández, y la semana pasada de la propia administradora general, María Méndez, por «no permitir ser puenteada» por quien pilotará RTVC desde hoy, cuando sea ratificado por el propio Parlamento.

«Ha roto la paz social en RTVC y tiene a los trabajadores en pie ante la posible privatización de los informativos públicos», concluyó Campos.

"Cinismo sin límites"

Para zanjar el debate, el jefe del Ejecutivo retó la oposición a que nombre «a un solo trabajador del ente al que le hayan dado una orden de manipular la información» y criticó el «cinismo sin límites» del PSOE y NC con RTVC, pues ambos partidos, cuando gobernaban, impidieron que se votase el mandato marco y el consejo de informativos, además de que el PSOE votó en contra de los candidatos que de forma previa habían considerado idóneos.

Por último, alabó la labor de Méndez, a la que calificó como «una magnífica gestora» a la que pidió reconducir la situación que dejó Moreno «cuando escapó al constatar que el pacto de las flores iba a estallar».

Lo hizo «temporalmente y fue un favor que le hizo a este Gobierno y a mí personalmente, una labor que ha hecho con absoluta integridad y profesionalidad», concluyó el presidente.