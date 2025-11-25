La tercera calima más intensa del año se despide de Canarias tras duplicar las concentraciones recomendadas para la salud

La calima abandonará mañana Canarias. Lo hará, sin embargo, tras duplicar las concentraciones de partículas PM10 – las que tienen un tamaño máximo de diez micras– recomendables para la salud. El episodio de calima que han estado viviendo los los isleños desde el pasado domingo se ha convertido en el tercero más intenso del año – y el más fuerte desde enero– con concentraciones medias que han alcanzado los 117 microgramos por metro cúbico, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, durante el episodio se han llegado a registrar concentraciones máximas en una hora de entre 900 y 700 microgramos por metro cúbico en islas como Lanzarote y Fuerteventura.

Y es que, como explica Sergio Rodríguez, responsable del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias adscrito al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), los procesos inflamatorios se producen a partir de concentraciones de calima de 90 microgramos por metro cúbico. Si bien este límite es superior al establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)–que se sitúa en 45 microgramos por metro cúbico–, la cercanía de Canarias al continente africano provoca que lo sobrepase con facilidad.

En el día de ayer, sin embargo, las concentraciones fueron superiores. Según las datos recuperados de la Red de Vigilancia de Calidad del Aire de Canarias, en estaciones como la de Barranco Hondo o en Caletillas, ambos cercanos al municipio de Candelaria, en Tenerife, se registraron concentraciones de hasta 270 microgramos por metro cúbico en 24 horas. En la de Tome Cano, en Santa Cruz de Tenerife, esta concentración fue algo menos de unos 120 microgramos por metro cúbico en 24 horas.

Como explica Rodríguez, el límite de la OMS se establece pensando en las partículas de hollín que emiten los vehículos. «Son mucho más irritantes que la calima», insiste. Por esta razón, es más problemático en concentraciones mucho menores que las de la calima.

Una atmósfera "rara"

En esta ocasión, como explica el científico, hemos sufrido una típica calima de invierno –es decir, en capas altas de la atmósfera–, si bien el puzle atmosférico que lo ha generado es poco usual. «Normalmente el origen de las calimas está en que el anticiclón se sitúa en la Península o al norte de África», revela Rodríguez. Esa configuración, unida a una pequeña borrasca al sur de Canarias, es lo que ha generado, por ejemplo, las supercalimas de 2020, 2021 y 2022.

En esta ocasión, sin embargo, lo que lo ha provocado es un «embolsamiento de aire frío —una dana— al sur de las Islas, que provoca viento del este y levanta el polvo». De hecho, tanto difiere de la situación habitual que, en esta ocasión, la llegada de calima apenas ha estado acompañada de calor.

Temperaturas estables

Y es que si bien han aumentado las temperaturas diurnas —en algunas zonas del sur de Tenerife se han marcado máximas por encima de los 26 grados— «hace relativamente frío, especialmente por las noches», relata Rodríguez. Como explica, esto no es nada habitual, pero el cambio climático está favoreciendo que se produzca un aumento de las danas en latitudes medias. «Antes ocurría de vez en cuando, en Canarias era más habitual que llegaran vaguadas, pero a medida que cambia la circulación atmosférica, las vaguadas son menos habituales y las danas mucho más», sentencia.

Esto se debe, como explica, al derretimiento de los casquetes polares, que ha cambiado la circulación del oeste. «Ahora es más ondulante, lo que produce que, en algunas ocasiones se rompa y pueda dejar alguna de estos embolsamientos de aire frío solitarios en las costas de Portugal o en nuestra latitud», recalca.

Vuelve el alisio

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el alisio volverá a soplar hoy con fuerza, lo que permitirá disipar la calima durante unos días. Al mismo tiempo, se producirá una bajada ligera de las temperaturas y algunas precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente norte de las islas más montañosas.

La situación se mantendrá estable hasta el fin de semana, cuando la Aemet espera una nueva intrusión de polvo sahariano aunque, en esta ocasión, menos intensa. El sábado, esta nueva intrusión de calima afectará principalmente a las islas orientales.