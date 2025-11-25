DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Una situación "desesperada". Así describió el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, la realidad migratoria que atraviesa el Archipiélago. Desde que se declaró la contingencia el pasado 29 de agosto, solo cuatro menores han sido trasladados fuera de las Islas a través del procedimiento exprés, pese a que ya deberían haberse realizado 47 traslados según lo previsto. En este contexto, el Estado ha incumplido con el 91% - o nueve de cada diez - de las derivaciones estipuladas en el real decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y establece un plazo máximo de 15 días para que los menores migrantes que lleguen a territorios tensionados —como Canarias, Ceuta o Melilla— sean reubicados fuera de ellos.

Más información