En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
La Provincia
Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro
La intervención tuvo lugar este domingo y cuatro personas fueron evacuadas al hospital de la capital herreña
Alexandra Socorro
Cuatro de cada diez jóvenes sometidos a las pruebas de la edad en Canarias son mayores de edad
Casi cuatro de cada diez jóvenes que llegan a Canarias y son considerados menores dubitados —aquellos cuya edad real genera dudas y es incierta— resultan ser adultos tras someterse a las pruebas médicas de determinación de edad. De hecho, según los datos oficiales, el 37,64% de los jóvenes que se encuentran en esta situación supera los 18 años, un resultado que se confirma tras analizar sus huesos y otras características físicas. El procedimiento se aplica a los adolescentes que arriban a las costas del Archipiélago sin la compañía de un familiar adulto y que, además, no pueden acreditar documentalmente su edad. En esos casos, las autoridades deben verificarla mediante pruebas. Si finalmente se determina que son menores, la Comunidad Autónoma asume su tutela, tal como establece la legislación vigente, encargándose de su cuidado y protección.
EFE
Migraciones pide al Gobierno canario "lealtad institucional" en el traslado de los menores
La Policía Portuaria impidió este viernes el paso al muelle de Puerto Naos, en Arrecife, a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, alegando que no tenía conocimiento de su convocatoria
La Provincia
Desarticulada en Fuerteventura la célula de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes por la ruta canaria
La investigación se saldó con la detención del principal responsable, un joven de 22 años, por los presuntos delitos, entre otros, de pertenencia a organización criminal, homicidio y favorecimiento de la inmigración ilegal
Alexandra Socorro
Sira Rego contradice al Supremo y defiende que el Estado cumple con el auto de los menores con asilo
La ministra asegura que no existe incumplimiento estatal y que la sentencia inicial "solo debe terminar de ejecutarse"
Andrea Saavedra
Al Supremo se le agota la paciencia: el Estado debe derivar ya a los asilados
El Alto Tribunal da un plazo «improrrogable» de 15 días para trasladar a los menores a la Península y Fernando Clavijo estalla: «No hay voluntad»
Agencias
Dos embarcaciones llegaron este jueves a Canarias con 36 migrantes
Un patera arribó por sus propios medios con 25 magrebíes al norte de Lanzarote y Salvamento Marítimo trasladó a 11 hombres al puerto de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán
Alexandra Socorro
Canarias denuncia el incumplimiento del 91% de los traslados exprés de menores migrantes
Una situación "desesperada". Así describió el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno celebrado este jueves, la realidad migratoria que atraviesa el Archipiélago. Desde que se declaró la contingencia el pasado 29 de agosto, solo cuatro menores han sido trasladados fuera de las Islas a través del procedimiento exprés, pese a que ya deberían haberse realizado 47 traslados según lo previsto. En este contexto, el Estado ha incumplido con el 91% - o nueve de cada diez - de las derivaciones estipuladas en el real decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y establece un plazo máximo de 15 días para que los menores migrantes que lleguen a territorios tensionados —como Canarias, Ceuta o Melilla— sean reubicados fuera de ellos.
Alexandra Socorro
Canarias reduce a cuatro los menores migrantes trasladados tras la declaración de contingencia
Cuatro menores en 53 días. Esa es la cifra de menores migrantes no acompañados que han sido trasladados a la Península mediante el procedimiento exprés previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La normativa establece que cualquier menor que llegue a un territorio tensionado—como Canarias, Ceuta o Melilla— debe ser reubicado en un plazo máximo de 15 días. Desde que el pasado 29 de agosto se declaró la contingencia migratoria en el Archipiélago —tras haber triplicado su capacidad de acogida—, solo estos cuatro menores han sido derivados, una cifra "insuficiente" para aliviar la saturación que sufren los recursos canarios, que continúan operando por encima de su capacidad.
Andrea Saavedra
Arriba a El Hierro una patera con 26 menores, un cuarto de sus ocupantes
Tres embarcaciones dejan dos centenares de migrantes en tres islas en apenas 48 horas y marcan un nuevo repunte de llegadas en la ruta canaria
