Las víctimas canarias del terrorismo piden al PP que rectifique su apoyo al Frente Polisario

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) ha instado este lunes al PP a que rectifique el «inesperado giro» que considera que ha dado el partido con la reunión que celebraron en Gran Canaria varios de sus diputados nacionales con representantes del Frente Polisario.

En un comunicado, Acavite ha calificado de «incoherentes y disfuncionales» las iniciativas de apoyo del PP a los dirigentes del pueblo saharaui, que entiende que deja «al albur perpetuo, el abandono y la desprotección» a las 300 víctimas canarias de los atentados que se atribuyeron al Frente Polisario en los años setenta y ochenta, y que esa organización niega.

Acavite destaca que se reunió en octubre con los mismos diputados populares canarios, en la sede del Congreso en Madrid, y le expresaron su compromiso a «no blanquear los atentados cometidos, y apoyo absoluto a la aprobación y financiación de la Ley Canaria de Reparación, Ayuda y Apoyo a las víctimas del terrorismo».

Esta organización de víctimas recuerda que el PP forma parte del Gobierno canario que preside Fernando Clavijo (CC).

Por ello, las víctimas canarias del terrorismo atribuido al Polisario piden «mayor coherencia y que expliquen públicamente las razones del cambio de estrategia para perpetuar el blanqueamiento a los dirigentes polisarios y su órbita política».

Acavite lamenta la «desafección, desmemoria y desprecio público y político» que siente que han sufrido las víctimas de los atentados perpetrado en el Sahara o contra pesqueros españoles que faenaban frente a sus aguas.

A su juicio, el respecto a las víctimas «por dignidad, memoria y justicia siempre deben estar fuera y por encima del tactícismo político-geoestratégico, de cualquier índole, y de pretender cualquier rédito político a través del eterno blanqueamiento en el contencioso entre los dirigentes saharauis polisarios y Marruecos».

Por ello, Acavite considera necesario que el PP canario y nacional «apoye, rectifique y se implique» con todas las víctimas canarias del terrorismo con la aprobación y financiación de la Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo.

Además, reclama al resto de los partidos de las islas se unan a esta reivindicación de huérfanos y viudas isleñas, tanto en Canarias, como en la Cámara Baja.