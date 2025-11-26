LO QUE DICE LA LEY
Un abogado advierte de los riesgos legales al compartir décimos de Navidad: “Aunque aportes 18 euros y tu amigo 2, el premio será al 50%”
La tradición de compartir la Lotería de Navidad puede causar disputas legales. Conoce los riesgos y cómo protegerte legalmente.
Con la llegada de diciembre y el entusiasmo por la lotería navidad, miles de personas en España reavivan la tradición de compartir décimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Pero este gesto puede traer problemas legales, especialmente si no existe un acuerdo escrito claro sobre la participación en la compra del décimo. Así lo explica el abogado y profesor universitario Sergio Choolani, quien alerta de que la falta de acuerdos claros puede derivar en conflictos difíciles de resolver.
“Cuando compras un boleto de Navidad con un grupo de amigos o familiares, te conviertes en copropietario con el resto de ese título”, señala el jurista. Eso implica que, si el número resulta agraciado, el premio debe repartirse entre todos los copropietarios. El problema surge a la hora de determinar en qué proporción. “Todos reciben una parte igual, uno recibe más, uno recibe menos… Ahí empiezan los conflictos legales”, advierte.
Choolani insiste en que este tipo de disputas son más habituales de lo que parece, especialmente cuando no existe una prueba clara de quién participó en la compra ni con qué aportación económica. De hecho, recuerda que, en ausencia de un acuerdo previo por escrito, la ley puede interpretar que todos los participantes son titulares del mismo porcentaje, independientemente de lo que cada uno haya contribuido. “Aunque tú hayas puesto 18 euros y tu amigo solo 2, pueden acabar recibiendo el premio al 50%”, ejemplifica.
Evita problemas a la hora de compartir un décimo de la Lotería de Navidad
Para evitar situaciones como esta, el abogado recomienda adoptar una serie de cautelas sencillas. La más importante: dejar constancia por escrito de la compra compartida. “Lo ideal es hacerlo por WhatsApp u otro medio que quede registrado. Que se especifique quiénes intervienen, cuánto aporta cada uno y cuál va a ser el sistema de reparto”, explica. Esta prueba documental adquiere especial relevancia en caso de que el décimo resulte premiado y surja alguna discrepancia entre los participantes.
Además, advierte de que mantener una fotografía del décimo y enviarla al grupo no siempre es suficiente si no se detalla la participación concreta de cada persona. “Cuantas más aclaraciones se hagan, menos posibilidades habrá de conflicto”, subraya Choolani.
Con estas recomendaciones, el experto recuerda que compartir un décimo puede ser una tradición entrañable, pero también una fuente de problemas si no se gestiona de manera adecuada. “La ilusión no debería convertirse en un quebradero de cabeza”, concluye.
