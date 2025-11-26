La Aemet pronostica el regreso de la calima a Canarias: el polvo en suspensión vuelve este día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un pronóstico para el último fin de semana del mes de noviembre de 2025 que incluye el regreso de la calima a Canarias tras un comienzo de semana con altas concentraciones de polvo en suspensión, que se fueron disipando a lo largo del pasado martes.

A partir del viernes 28 de noviembre, se espera la presencia calima, que podría afectar a las islas, especialmente a Lanzarote, Fuerteventura y las zonas altas de las islas montañosas.

Esta situación provocará cielos con calima ligera en algunas zonas, lo que afectará tanto a la visibilidad como a la calidad del aire.

Calima en Gran Canaria (24/11/25) / Andrés Cruz

Previsión del tiempo de la Aemet en Canarias

Lluvia y nubes para el miércoles 26 de noviembre

Según la Aemet, este miércoles 26 de noviembre se prevé un día con intervalos de nubes altas y bajas que podrían ser más compactos por la tarde. Las precipitaciones serán débiles, principalmente en las vertientes norte de las islas montañosas, aunque no se descartan en otras zonas.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente en las máximas, con vientos moderados del nordeste.

Calima en el aeropuerto de Lanzarote el 23 de noviembre de 2025 / Webcam Lanzarote

Jueves 27 de noviembre con cielos nubosos y posibles lluvias

El jueves 27 de noviembre, se espera un cielo nuboso en la provincia occidental, con lluvias débiles durante la madrugada, especialmente en el norte de Gran Canaria y la vertiente norte de Tenerife. En el resto de las islas, los cielos estarán mayormente nubosos, y la probabilidad de lluvia será baja.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con ligeros descensos en las máximas de las vertientes norte. El viento será moderado del nordeste, con intervalos más fuertes en las zonas sureste y noroeste de las islas montañosas.

Regreso de la calima el viernes 28 de noviembre

El viernes, la Aemet anticipa el regreso de la calima a Canarias, con cielos nubosos en las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en el este de La Palma. En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán mayormente despejados, aunque con la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera. Se espera que la calima sea de intensidad ligera, afectando principalmente a las zonas altas de estas islas.

Las temperaturas en este día permanecerán estables, con algunos ligeros ascensos en ciertos puntos. El viento continuará moderado del nordeste, y en las zonas altas se registrará un cambio hacia una componente este a medida que avance el día.

Sábado 29 de noviembre: más nubes y lluvias débiles

El sábado 29 de noviembre, el pronóstico indica cielos nubosos en las islas montañosas, donde se podrían registrar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el este de La Palma. Por el contrario, el resto de las islas tendrá cielos mayormente despejados o poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán estables o ligeramente más altas en algunas zonas. Los vientos serán moderados del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste de las islas, y moderados en las zonas altas, con predominancia de la componente este.

Consejos ante la calima y el cambio de tiempo

La llegada de la calima puede afectar la calidad del aire, especialmente en las zonas más expuestas al polvo en suspensión. Es recomendable que las personas con problemas respiratorios o afecciones pulmonares eviten salir de casa en las horas de mayor intensidad de la calima. Asimismo, es importante tomar precauciones al conducir, ya que la visibilidad podría verse reducida en algunas zonas.

Por otro lado, el viento moderado del nordeste podría generar algunas molestias, especialmente en las vertientes más expuestas, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones meteorológicas. Las temperaturas, aunque en su mayoría estables, podrían generar alguna sensación de frío en las zonas más altas, por lo que es conveniente llevar ropa de abrigo si se va a realizar actividad al aire libre.