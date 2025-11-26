Ni el Black Friday ni el Cyber Monday: este es el mejor día para conseguir vuelos baratos con descuentos del 80% desde Canarias

A todos nos gusta viajar sin gastar demasiado. Las aerolíneas low cost y las diversas promociones suelen ser las herramientas más utilizadas para ahorrar en los desplazamientos. Ahora, con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, aparece un nuevo día clave en el que es posible encontrar los vuelos más baratos del año, con descuentos de hasta el 80%. Binter, Ryanair, Vueling o Iberia se sumarán a esta gran oferta.

La Provincia

Esta es una fecha desconocida para muchos viajeros de Canarias, pero en los últimos años se ha convertido en el día con los vuelos más baratos del año. Las aerolíneas liquidan miles de billetes con rebajas que pueden alcanzar hasta el 80%, según explica el creador de contenido @raul_gb6.

Apunta el 2 de diciembre

El próximo martes 2 de diciembre será el Travel Tuesday, el día donde podrás comprar vuelos baratos. Este día, que se puede traducir como el 'Martes de Viajes', es un evento que nació en Estados Unidos como una extensión del Black Friday y el Cyber Monday, pero centrado exclusivamente en viajes.

Las compañías aéreas lo utilizan para cerrar el año descartando plazas libres, lo que provoca bajadas muy agresivas en rutas con baja ocupación. En Canarias, donde la conectividad aérea es clave, este tipo de fechas suele generar una notable actividad en buscadores y comparadores.

Además, diversas plataformas de reservas como Kayak o Skyscanner han confirmado que durante el Travel Tuesday se suelen concentrar más ofertas y búsquedas que en el propio Black Friday.

Consejos para aprovechar el Travel Tuesday

El experto @raul_gb6 explica que es muy importante estar preparado en el momento exacto en el que las aerolíneas publican las ofertas. "En cuanto sean las 12 de la noche, te metes, puedes comprar corriendo tu vuelo", dice Raúl, insistiendo en que las tarifas más bajas pueden desaparecer en minutos.

Además, es recomendable que configures alertas de precio, tener el pago listo y saber las rutas deseadas aumenta las posibilidades de éxito. Por último, ten preparadas rutas alternativas por si tu primera opción falla y se agota.