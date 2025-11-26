Finaliza el regreso de la Brigada Líbano XLIII a Gran Canaria tras seis meses de misión

La tercera y última rotación de la Brigada Líbano XLIII, llegó ayer martes, 25 de noviembre, a las 18.30 horas, al Aeropuerto de Gran Canaria, marcando asi el regreso completo del contingente español tras seis meses de misión en el sur del Líbano.

Durante este tiempo, los efectivos han cumplido con importantes responsabilidades en el marco de la misión de paz de las Naciones Unidas en la región.

Una misión de monitoreo y cooperación

La Brigada Líbano XLIII, bajo el liderazgo del general Ricardo Esteban Cabrejos, ha estado desplegada en el sur del Líbano, en la zona conocida como la Blue Line, que delimita la frontera entre Líbano e Israel. El contingente español ha desempeñado un papel crucial en la monitorización de la Resolución 1701 de la ONU, la cual busca asegurar el cese de hostilidades entre ambos países y fomentar la estabilidad en la región.

Además de esta función, los militares han trabajado de manera conjunta con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), brindando apoyo y fortaleciendo las capacidades locales en áreas clave de seguridad y control territorial. La colaboración ha sido esencial para garantizar el cumplimiento de los mandatos internacionales en una región marcada por tensiones geopolíticas.

Recibimiento en Gran Canaria

Al llegar al aeropuerto de Gran Canaria, la Brigada Líbano XLIII fue recibida por autoridades militares, entre ellas el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias (MCANA) del Ejército de Tierra, y el general de división Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del MCANA. También estuvo presente una representación de las distintas unidades que han aportado personal al contingente.

El regreso de los militares fue un momento de gran emoción, ya que sus familiares, compañeros y amigos les ofrecieron una cálida bienvenida en un acto que simbolizó el éxito y la dedicación de los integrantes de la brigada durante su misión.

La Brigada Canarias XVI al mando

La Brigada Canarias XVI ha sido la encargada de liderar el contingente que ha estado operando en el Líbano, continuando con la labor iniciada por misiones anteriores. El contingente ha sido parte del esfuerzo internacional en la región y ha desempeñado un papel esencial en la estabilización y el mantenimiento de la paz en el Líbano.

El trabajo realizado por la Brigada Líbano XLIII es un claro ejemplo del compromiso de España con la paz y la seguridad internacionales. A través de esta misión, España sigue cumpliendo con sus responsabilidades en el marco de la ONU y reafirma su papel como actor clave en las misiones de mantenimiento de la paz a nivel global.