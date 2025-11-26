Los funcionarios canarios tendrán una "superpaga extra de Navidad" histórica: el Gobierno podría incluir una gran subida en la próxima nómina de diciembre

La subida salarial de los funcionarios podría adelantarse a diciembre. El Gobierno, liderado por el ministro de Función Pública, Óscar López, ya ha enviado a los representantes de los trabajadores públicos una nueva propuesta detallando las condiciones para el aumento de la nómina de los empleados de la Administración.

Ayer se conoció que los sindicatos han recibido el borrador que plantea una subida salarial del 11% acumulado hasta 2028 para los funcionarios. Ahora, CSIF, CCOO y UGT deberán sentarse a negociar con el Ministerio para cerrar el acuerdo o, por el contrario, intentar pelear por un mayor incremento, como hicieron hace unos días cuando rechazaron una primera propuesta que planteaba un aumento del 10%.

Así sería la subida salarial de los funcionarios

Si la propuesta sale adelante, el gasto público aumentaría en 2.000 millones de euros adicionales. Según han señalado los sindicatos, el planteamiento del Gobierno es "inamovible" e incluye un incremento fijo del 4%, repartido entre 2025, con efecto retroactivo, y 2026. Para 2027 y 2028, se abriría una nueva negociación, aunque las organizaciones sindicales aspiran a que la subida sea cercana al 4%. Según las informaciones ofrecidas por los sindicatos, así sería el aumento cada año:

2025: 2,5%

2,5% 2026: 1,5%

1,5% 2027: 4%

4% 2028: 3%

Si se distribuye ese 11,5% acumulado a lo largo del periodo de cuatro años previsto, el incremento medio anual sería de aproximadamente un 2,875%.

La primera revalorización podría ser en diciembre

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública quiere descongelar cuanto antes los salarios de los funcionarios y, para ello, aplicaría de forma retroactiva desde enero de 2025 la subida del 2,5% correspondiente a este año.

Si los sindicatos dan luz verde a la propuesta, en diciembre los empleados públicos recibirían su paga extra de Navidad junto al importe acumulado de las 12 mensualidades anteriores, lo que generaría un ingreso extraordinario e histórico, nunca visto hasta ahora, que supondría un importante alivio para afrontar los gastos navideños.

Así subiría el salario de los funcionarios

Los empleados públicos experimentarían un incremento significativo en su salario, al que se añadirían los trienios y diversos complementos específicos y de destino. Por lo tanto, este sería el sueldo resultante tras el aumento:

A1: 36.300 €

36.300 € A2: 34.120 €

34.120 € B: 32.320 €

32.320 € C1: de 27.230 € a 30.230 €

de 27.230 € a 30.230 € C2: 28.290 €

Ahora falta que los sindicatos confirmen si están de acuerdo con el Gobierno para saber si recibirán la gran paga extra de Navidad este año.