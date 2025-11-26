La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios

Los ciberdelincuentes siguen creciendo en las Islas Canarias y en el resto de España. Cada vez, más ciudadanos denuncias correos falsos de la DGT, avisos de Hacienda inexistentes o casos de ayuda por SMS o WhatsApp con el objetivo de acceder a los datos personales y bancarios de las víctimas.

La Guardia Civil insiste que la prevención es tan importante como la denuncia, ya que mantener avisados a los agentes puede evitar que muchas víctimas caigan en fraudes cada vez más realistas y elaborados. En los últimos meses, el `timo del supermercado´ ha sido uno de los engaños que más se ha extendido

Cómo funciona el `timo del supermercado´

El mecanismo es muy sencillo, pero extremadamente eficaz. La víctima recibe un correo electrónico en el que se le notifica que ha ganado un sorteo: "¡Has sido la ganadora de un regalo por ser cliente!". En ese mismo mensaje, aparece un enlace para confirmar la participación o reclamar el premio, ahí es donde esta la clave de la estafa.

Ciberdelincuentes / LP

Al pulsarlo, el usuario es dirigido una web que imita perfectamente la imagen el supermercado, pero en realidad pertenece a los ciberdelincuentes. A través de esa página, los estafadores consiguen robar datos personales, correo electrónico, teléfono móvil y datos bancarios o tarjetas asociados a la cuenta del supermercado.

Con toda esta información, pueden realizar cargo no autorizados y vaciar las cuentas bancarias en pocas horas.

Pistas para detectar el fraude

Aunque los correos copian logotipos prácticamente idénticos a los originales, la Guardia Civil recuerda que siempre hay detalles que delatan la estafa:

Errores ortográficos

Direcciones de correo electrónico que no coinciden con las oficiales

Enlaces que llevan a páginas externas o dominios extraños

Promesas de premios sin haber participado en ningún sorteo

Urgencia por hacer clic o introducir los datos personales

La regla es clara, si no te has inscrito en ningún sorteo, no optas a recibir ningún premio.

Víctima de phishing

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), "el phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico".