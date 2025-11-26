Jorge Rey alerta que la lluvia no cesará en Canarias esta semana: "Se aproxima un nuevo frente de la península y una borrasca del Atlántico"

Canarias se prepara para la llegada de más lluvias durante el resto de la semana, según ha informado Jorge Rey. Todo el archipiélago se encuentra en alerta ante la llegada de precipitaciones provocadas por un frente procedente de la península y una borrasca atlántica que "aumentará la inestabilidad", según ha confirmado el meteorólogo. En el resto de España, también se sentirán los efectos de un frente polar que traerá lluvias y un notable descenso de las temperaturas.

Después del paso de la borrasca Claudia y la calima que ha teñido el cielo durante varios días, ahora se esperan más precipitaciones que ayudarán a limpiar el ambiente y mejorar la calidad del aire. La semana comenzará con ambiente variable, algunas nubes y la entrada de lluvias muy débiles causadas por un frente procedente de la Península y una borrasca atlántica que incrementará la inestabilidad. Según Jorge Rey, las precipitaciones serán "muy débiles", un escenario que no tendrá nada que ver con lo que se vivirá en la Península, donde el frío y la lluvia dominarán varios días.

Calima en Gran Canaria (24/11/25) / Andrés Cruz

En el archipiélago, el frente atlántico dejará lluvias de escasa entidad, principalmente en las islas de mayor relieve. La situación permitirá mantener un ambiente relativamente suave frente al temporal que se desarrollará en el resto del país. "Llegarán un frente de lluvias llegado desde la península y una borrasca atlántica que aumentaría la inestabilidad, aunque en general, se esperan precipitaciones poco generosas", destacaba Jorge Rey.

La Península encara una semana marcada por sucesivos frentes fríos

Tras el paso de un primer sistema frontal, España recibe aire más frío del norte, lo que provocará una bajada de temperaturas, lluvias y alguna nevada en zonas altas. Las precipitaciones ya avanzan desde el norte. Durante hoy miércoles, el Cantábrico será la zona más castigada, con lluvias, especialmente en áreas del País Vasco, como San Sebastián.

El meteorólogo advierte que a partir del miércoles, habrá fuertes rachas de viento en el este peninsular, en ciudades de la Comunidad Valenciana, Baleares y el valle del Ebro.

También, el descenso de temperaturas traerá nieve en altitudes medias y altas, especialmente en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, y no se descarta que también pueda rozar ciudades como Soria o Burgos.

Ya de cara al jueves, se espera una pausa en la inestabilidad, pero será corta, porque el viernes regresarán las lluvias al noroeste y el sábado volverán a extenderse por áreas del norte peninsular.

Diciembre estará dominado por el anticiclón

Jorge Rey también se ha atrevido a anticipar el tiempo para diciembre. Según él, "este próximo mes de diciembre se impone el anticiclón", lo que podría traer un periodo más seco y estable, aunque con inversiones térmicas y bancos de niebla persistentes en el interior peninsular.

Queda esperar a ver cómo evoluciona el tiempo para saber si Canarias tendrá un mes tranquilo o, por el contrario, continuarán las lluvias.