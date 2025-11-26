La oposición no tumba los terceros presupuestos de Matilde Asián para Canarias

Los terceros presupuestos de la presente legislatura elaborados por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, solventaron este miércoles las tres enmiendas a la totalidad, con devolución al gobierno, presentadas por la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox), que fueron rechazadas. Ahora, las cuentas canarias para 2026, que ascienden a 12.491 millones de euros -813 millones más que en 2025- deberán someterse a las modificaciones parciales presentadas por los grupos parlamentarios destinadas a mejorarlas.

Frente a unas cuentas que "nacen de una incapacidad del gobierno por impulsar políticas sociales", como las calificó el socialista Sebastián Franquis; que "crecen más para el presidente del Gobierno que para la vivienda, el sector primario, la industria y el comercio", según el análisis efectuado por el canarista Luis Campos; y que "asumen toda la porquería ideológica subvencionada de la izquierda en el gobierno más caro de la historia", como aseguró Nicasio Galván, portavoz de Vox; Asián insistió en su mensaje del primer día, cuando presentó el proyecto presupuestario el pasado 30 de octubre: "demuestran la estabilidad del Gobierno y tienen a las personas en el centro de las políticas, así como a la sostenibilidad y mejora del estado del bienestar".

Los socialistas Sebastián Franquis y Nira Fierro comentan en sus escaaños la sesión parlamentaria. / Álex Rosa

Ineficaz y regresivo

"Es un presupuesto ineficaz, injusto y profundamente regresivo para la ciudadanía y no está a la altura de lo que necesita el Archipiélago porque ayudan a mejorar la productividad porque retroceden los fondos en formación e I+D+i y, por todo ello pedimos su devolución al Gobierno", argumentó el portavoz socialista.

Además, insistió en que el proyecto presupuestario está plagado de "engaños" y es un "cuento" porque no van a poder ejecutar los fondos europeos y criticó que "la prioridad" haya sido aumentar 25 millones el área de Presidencia para convertirla en una "agenda de comunicación" cuando se "abandona" la lucha contra la pobreza en un ciclo económico en crecimiento: "Ya no dicen que el Gobierno se forra, como acusaban al Ejecutivo del pacto de las flores?"

Lusi Campos (NC-Bc) ddurante su defensa de la enmienda a la totalidad. / Álex Rosa

Engaño 3.0

"Son los presupuestos del engaño 3.0 porque consagran por tercer año consecutivo el fraude electoral masivo de no bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%. y no responde a las necesidades reales, no está bien orientado, ni desde la perspectiva en materia fiscal, ni muchísimo menos tampoco desde la perspectiva de la orientación del gasto", resumió Campos.

Al contrario que hizo el pasado año, la consejera contestó uno a uno a los portavoces y no optó por responderlos en bloque a los tres, una actitud que fue criticada en el debate presupuestario de 2025. Así, espetó a Franquis que anunció la enmienda a la totalidad antes incluso de haber analizado los presupuestos, con lo que ya tenía predeterminado su rechazo, a la vez que"su solución es aumentar los impuestos, con lo que no estamos de acuerdo", y a Galván que hablar de porquería ideológica no es el tono adecuado para hacer un debate serio".

"Aquí se gobierna"

Los grupos del 'cuatripartito' (CC, PP, ASG y AHI) apoyaron en bloque a la consejera con un mensaje que resumió Raúl Acosta: "Aquí en Canarias se gobierna, se presupuesta y se apoyan los servicios públicos esenciales".

Como defendió la conservadora Luz Reverón, "son responsables, porque son útiles, porque son serios y porque son los que necesita Canarias". "No son los presupuestos del Gobierno, son los de la gente que nos vota a todos, la gente que levanta Canarias todos los días", remarcó el nacionalista José Miguel Barragán.

Nicasio Galván (Vox) urante su intervención / Álex Rosa

"Esperamos que estos presupuestos sólidos sean aún mejores tras la incorporación de las enmiendas parciales", concluyó Melodie Mendoza.

A partir de ahora, la ponencia que incorporará las enmiendas parciales se celebrará los días 3 y 4 de diciembre y el dictamen de la Comisión de Presupuestos se aprobará el 11 de diciembre con el fin de que las cuentas se aprueben de forma definitiva en el pleno parlamentario previsto para el 16 de diciembre para que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)