El parque móvil de Canarias ya es veinteañero

El parque móvil del Archipiélago ya es veinteañero. La edad media de los coches propiedad de particulares alcanza los 21 años en Canarias. Una antigüedad que no solo compromete la seguridad en las carreteras de las Islas, sino que supone un lastre para la reducción de emisiones. Los motivos que están detrás de que los conductores cada vez decidan aguantar más con sus vehículos antiguos son, por un lado, el incremento paulatino de los precios, debido a los sobrecostes de producción, que han alejado el valor del automóvil del bolsillo del canario medio. Sobre todo, en el caso de aquellos menos contaminantes, como los eléctricos. Y por otro, la falta de planes institucionales de apoyo a la renovación, que sean efectivos, también complica que los isleños decidan cambiar su vehículo.

Así lo denunciaron este miércoles 26 de noviembre tanto el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Jaime Barea, y el presidente de la Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Fernando González. Este último detalló la situación real del parque móvil canario. Aunque las ventas acumuladas hasta el mes de octubre reflejan un incremento del 12% respecto al año anterior, gran parte de este crecimiento viene aparejado a la comercialización de vehículos de alquiler. Si se centra la mirada en el segmento de las ventas a particulares, el aumento apenas llega al 2%. Un dato que, aunque supone una subida, es muy limitada sobre todo si se tiene en cuenta la antigüedad media de los coches en Canarias. González puntualizó que si bien, de forma generalizada, la edad de los vehículos en el Archipiélago es de 16 años -una media ya de por sí elevada-, si se saca de la ecuación a los rent a car -que se renuevan cada cuatro o cinco años- esta cifra se eleva hasta los 21 años. "Si a esto unimos que hay un 30% de los conductores que no pasan la ITV cada año por temor a que su coche no pase la inspección, estamos hablando de que hay un peligro importante en nuestras carreteras", argumentó.

Planes

Por eso, tanto la patronal nacional como la regional demandaron un plan "estructural, que sea centralizado, y que apoye el bolsillo del ciudadano", apuntó el presidente de Ganvam. Y sobre todo que sean efectivos, porque puntualizaron que los que están actualmente en marcha, como el plan Moves a nivel nacional, sufren retrasos de hasta un año y medio en el pago de las ayudas a los ciudadanos. Así lo señaló el presidente de Fredica, quien también recalcó que el plan Cuida Canarias -anunciado por el Gobierno regional y que ofrecerá hasta 3.000 euros de bonificación a quienes entreguen un turismo de más de diez años para estrenar otro de paquete- aunque cuenta con ficha financiera todavía no se ha puesto en marcha. "Creo que es un tema de trabas administrativas, de cómo gestionar los expedientes para que el ciudadano pueda recibir la ayuda", explicó. Los concesionarios ya han anunciado que están dispuestos a adelantar a los clientes parte de la bonificación, pero solo si existe un compromiso de pronto rembolso por parte del Gobierno regional. "Nuestra red no tiene músculo suficiente para asumir esos descuentos en nuestras cuentas de resultado si no se facilita que al mes siguiente se cobren esas ayudas", argumentó.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, defendió que los empresarios del sector han hecho una gran apuesta para fomentar el desarrollo sostenible del territorio con grandes inversiones, pero esta responsabilidad "no solo debe recaer en las espaldas empresariales". Por eso, señaló que la administración también tiene que comprometerse porque "los empresarios solos no vamos a poder". Así que demandó "políticas para incentivar las compras" y renovar el parque móvil. Para ello, se necesita concreción en las ayudas y agilidad a la hora de aportarlas.

Las patronales del sector del automóvil también detallaron los problemas que están experimentando para renovar sus plantillas cuando se producen jubilaciones. A pesar de ser un sector que se ha renovado y que ofrece empleo estable y buenas remuneraciones, la Formación Profesional (FP) no atrae a los más jóvenes, porque no se ha actualizado al mismo ritmo. Por eso, las empresas se han convertido en grandes centros de empleo que están ofreciendo formación para contar con los perfiles que necesitan.