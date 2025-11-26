El PP respalda ahora en el Senado que todas las regiones acojan menores

El PP respaldó ayer en el Senado una iniciativa del senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Fabián Chinea en la que se demanda que todas las comunidades autónomas acojan a los menores migrantes procedentes de Canarias y que se garantice una financiación estable para su atención. El texto contó con la abstención del PSOE porque Chinea no aceptó una enmienda presentada por los socialistas, mientras que sí dio su visto bueno a la enmienda de los populares. Para el parlamentario gomero se trataba de visibilizar esta problemática en la Cámara Alta con el fin de que se cumpla la Ley de extranjería y los autos del Tribunal Supremo relativos a los menores solicitantes de asilo.

La enmienda presentada por el PP añade a la moción de Chinea que se garantice por el Estado que «ninguna comunidad autónoma quede excluida de participar en el reparto de los menores migrantes no acompañados», mientras que en otro punto se solicita que el Gobierno central asuma la financiación y atención directa de los menores no acompañados «ante la actual saturación de los recursos de las comunidades autónomas y ciudades autónomas».

Fabián Chinea se mostró de acuerdo con incluir estos dos puntos a los tres originales de la moción, ya que el objetivo de la misma no era excluir a ninguna comunidad autónoma sino que se agilicen los plazos y las derivaciones, que se aplique la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería y que se aligere la situación de saturación que padece Canarias con más de 5.000 menores en más de 80 centros.

Los populares exigen que no se excluya a ninguna comunidad y que el Estado asuma la financiación y la atención

Sin embargo, Chinea se mostró crítico con el discurso planteado ayer por el PSOE, ya que, en su opinión, su enmienda suponía «simplificar la moción sin entrar en garantizar la financiación necesaria y simplemente que se cumpliera lo acordado en las conferencias sectoriales de infancia», añadió el senador gomero. Mientras la enmienda del PP era de adición, la del PSOE era de modificación y recogía que «la Comisión de Juventud e Infancia insta al Gobierno a continuar apoyando el sistema de protección de menores de Canarias debido a la situación de contingencia migratoria y sobreocupación mediante los instrumentos aprobados en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el traslado de los menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional a otras comunidades autónomas, en cumplimiento de la sentencia del TS, y la aplicación de lo dispuesto en el RDL 2/2025».

No demorar la atención

Para Chinea, este texto no colma las expectativas de la moción y descafeinaba el fondo de la misma. «Lo que pedimos es la unidad que hay en Canarias también en el Senado y sobre todo agilizar los procedimientos para no seguir demorando la atención a los menores ante la saturación de los centros en Canarias», añadió.

El senador concluyó afirmando que su moción supone respaldar la capacidad del Estado para actuar cuando existe un mandato legal, pero también exigir que todas las comunidades autónomas cumplan con su responsabilidad. «Este país no será más fuerte cuando algunos hagan lo mínimo, sino cuando todos hagan lo que corresponde», dijo el representante de ASG sobre la necesidad de abordar en conjunto la acogida de los menores foráneos llegados al Archipiélago.

Además de los dos puntos añadidos por la enmienda del PP, la moción reclama «garantizar la financiación estable de la acogida de menores migrantes con referencia clara a las partidas implicadas y el calendario para su materialización práctica, en beneficio de la certidumbre para los gobiernos autonómicos y la garantía de atención para los menores». Asimismo se solicita un impulso a los procedimientos «para hacer realidad la acogida corresponsable de los menores por las comunidades autónomas en un proceso transparente, tasado y coordinado».

El tercer punto se refiere a la acogida de los menores solicitantes de asilo, una situación a la que Chinea se refirió en la comisión al reconocer los avances que se han producido en los últimos días y que ve como «pasos positivos que devuelven la credibilidad al Gobierno central», pero advierte que no se debe caer en la «autocomplacencia» por parte del Ejecutivo.