La Aemet anuncia más nubes y algunas lluvias en Canarias este jueves: así afectará a cada isla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este jueves un aumento general de la nubosidad en Canarias, con un amanecer ya cubierto en las zonas del norte de las islas y más intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Las lluvias, aunque débiles, serán más probables durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en las vertientes expuestas al alisio.

Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 23 °C en Las Palmas de Gran Canaria y 22 °C en Santa Cruz de Tenerife, y mínimas de 19 °C y 18 °C respectivamente. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, registrando rachas localmente fuertes en los sectores sureste y noroeste de varias islas.

En el mar predominarán los vientos del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y áreas de fuerte marejada. También se esperan aguaceros a rachas y mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros, un escenario que puede complicar la navegación en determinados puntos.

A continuación, la previsión detallada por islas.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Intervalos nubosos y viento del nordeste

Cielos con intervalos nubosos durante toda la jornada. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y ambiente estable

Intervalos nubosos sin precipitaciones previstas. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

GRAN CANARIA — Norte más nuboso y posibles lloviznas

Nubosidad compacta en el norte, con probabilidad de lluvia débil durante la madrugada y menor probabilidad el resto del día. El sur y este tendrán más claros, aunque aumentará la nubosidad por la tarde con ligera opción de lluvia débil. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 °C

TENERIFE — Lluvias débiles en zonas del norte y del suroeste interior

Cielos nubosos y posibles lluvias débiles de madrugada en el nordeste, y por la tarde en áreas interiores del suroeste. Temperaturas sin cambios, con ligero descenso de las máximas en el norte y cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste por la noche.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 22 °C

LA GOMERA — Nubosidad generalizada y lloviznas en el norte

Nuboso en general, con lluvia débil durante la madrugada en zonas del norte. Aperturas de claros en el sur durante el día. Viento moderado del nordeste.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 °C

LA PALMA — Cielos nubosos y lluvias en norte y oeste

Probable lluvia débil durante la madrugada en norte y oeste. Lluvias menos probables por la tarde en el oeste y sin descartarlas en otras áreas. Máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en noroeste y sureste.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C

EL HIERRO — Nubes abundantes y posibilidad de lluvia débil

Nuboso en general, con lloviznas de madrugada especialmente en el norte. Apertura de claros en el sur durante el día. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste.

Valverde: 14 / 18 °C