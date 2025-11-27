Meteorología
La Aemet anuncia más nubes y algunas lluvias en Canarias este jueves: así afectará a cada isla
Cielos más cerrados, lluvias débiles en las vertientes norte y viento del nordeste con intervalos fuertes marcarán la jornada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este jueves un aumento general de la nubosidad en Canarias, con un amanecer ya cubierto en las zonas del norte de las islas y más intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Las lluvias, aunque débiles, serán más probables durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en las vertientes expuestas al alisio.
Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 23 °C en Las Palmas de Gran Canaria y 22 °C en Santa Cruz de Tenerife, y mínimas de 19 °C y 18 °C respectivamente. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, registrando rachas localmente fuertes en los sectores sureste y noroeste de varias islas.
En el mar predominarán los vientos del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla a marejada y áreas de fuerte marejada. También se esperan aguaceros a rachas y mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros, un escenario que puede complicar la navegación en determinados puntos.
A continuación, la previsión detallada por islas.
El tiempo, isla por isla
LANZAROTE — Intervalos nubosos y viento del nordeste
Cielos con intervalos nubosos durante toda la jornada. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste.
Arrecife: 17 / 23 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y ambiente estable
Intervalos nubosos sin precipitaciones previstas. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Norte más nuboso y posibles lloviznas
Nubosidad compacta en el norte, con probabilidad de lluvia débil durante la madrugada y menor probabilidad el resto del día. El sur y este tendrán más claros, aunque aumentará la nubosidad por la tarde con ligera opción de lluvia débil. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en sureste y noroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 °C
TENERIFE — Lluvias débiles en zonas del norte y del suroeste interior
Cielos nubosos y posibles lluvias débiles de madrugada en el nordeste, y por la tarde en áreas interiores del suroeste. Temperaturas sin cambios, con ligero descenso de las máximas en el norte y cumbres. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste por la noche.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 22 °C
LA GOMERA — Nubosidad generalizada y lloviznas en el norte
Nuboso en general, con lluvia débil durante la madrugada en zonas del norte. Aperturas de claros en el sur durante el día. Viento moderado del nordeste.
San Sebastián de La Gomera: 19 / 23 °C
LA PALMA — Cielos nubosos y lluvias en norte y oeste
Probable lluvia débil durante la madrugada en norte y oeste. Lluvias menos probables por la tarde en el oeste y sin descartarlas en otras áreas. Máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en noroeste y sureste.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Nubes abundantes y posibilidad de lluvia débil
Nuboso en general, con lloviznas de madrugada especialmente en el norte. Apertura de claros en el sur durante el día. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste.
Valverde: 14 / 18 °C
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”