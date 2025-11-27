La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias

El último fin de semana de noviembre de 2025 en Canarias se caracterizará por un cóctel meteorológico que incluye el regreso de la calima, lluvias y un aumento del viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las previsiones indican que, en las islas montañosas del norte, se registrará una nubosidad variable con la posibilidad de lloviznas ocasionales. En el resto de las zonas, el cielo se presentará mayoritariamente poco nuboso o despejado.

Temperaturas y calima

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas podrían experimentar un ligero ascenso. Además, se prevé una baja probabilidad de calima ligera, especialmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La Aemet destaca que los vientos del nordeste serán moderados, pudiendo intensificarse en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas durante la tarde y noche, alcanzando intervalos de fuerza.

Pronóstico de la Aemet para el fin de semana en Canarias

Viernes, 28 de noviembre: En el norte de las islas montañosas se anticipa un cielo nuboso con posibilidades de lloviznas . Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 24°C en Las Palmas de Gran Canaria, y entre 20°C y 24°C en Santa Cruz de Tenerife. Baja probabilidad de calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura

En el norte de las islas montañosas se anticipa un cielo nuboso con . Las temperaturas oscilarán entre en Las Palmas de Gran Canaria, y entre en Santa Cruz de Tenerife. Baja probabilidad de en Lanzarote y Fuerteventura Sábado, 29 de noviembre: La nubosidad persistirá en el norte con probabilidad de lluvias ligeras . En el resto de las zonas se espera que el cielo se mantenga poco nuboso o despejado . Las temperaturas se mantendrán similares al día anterior. Baja probabilidad de calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura.

La nubosidad persistirá en el norte con probabilidad de . En el resto de las zonas se espera que el cielo se mantenga . Las temperaturas se mantendrán similares al día anterior. Baja probabilidad de en Lanzarote y Fuerteventura. Domingo, 30 de noviembre: Habrá intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, con la posibilidad de lluvias débiles durante la mañana. En otras islas, se prevén condiciones similares, con lluvias más probables por la tarde en el norte. Las temperaturas descenderán ligeramente a lo largo del día, con máximas entre 19°C y 23°C para Las Palmas y 18°C y 23°C para Santa Cruz de Tenerife.

Las condiciones meteorológicas para este fin de semana demandan atención, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La combinación de calima, lluvias y un viento intenso puede afectar el disfrute y la seguridad en las islas. Es recomendable mantenerse informado a través de los canales oficiales, como la página de la Aemet.